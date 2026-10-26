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ODS žádá policejního ředitele o prověření zásahu ve Sněmovně. Chce odvolat Okamuru

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  17:49
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Mimořádná schůze před hlasováním o nedůvěře vládě. Na fotce je zachycen Martin Kupka (ODS). (1. října 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

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Předseda opozičních občanských demokratů Martin Kupka požádal dopisem policejního prezidenta Martina Vondráška o prověření postupu Ochranné služby Policie ČR při pátečním jednání Poslanecké sněmovny o zrušení mediálních poplatků. ODS o tom informovala v tiskové zprávě.

Policisté při jednání Sněmovny vyvedli z galerie pro veřejnost skupinu návštěvníků. Podle zveřejněných záběrů a svědectví přitom možná nepřiměřeně použili síly i vůči lidem, kteří jednání nenarušovali, uvedla ODS.

Opoziční Piráti informovali média, že ve stejné záležitosti spustili petici k odvolání šéfa koaličního hnutí SPD Tomia Okamury z funkce předsedy Poslanecké sněmovny. Za vykázání demonstrantů podle nich nese odpovědnost on. Podporu Okamurova odvolání z čela Sněmovny v pondělí vyjádřila také opoziční ODS.

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„Způsob vedení té schůze i jeho vyjádření na adresu České televize jsou neslučitelná s výkonem role předsedy Sněmovny,“ řekl novinářům Kupka. O víkendu podpořili záměr na odvolání Okamury i lidovci a TOP 09.

Mluvčí ochranné služby Tomáš Procházka v neděli uvedl, že oddělení kontroly Ochranné služby Policie ČR detailně vyhodnocuje postupy služby při protestech, které doprovázely od pátečního odpoledne do sobotního rána sněmovní projednávání. Ochranná služba v sobotu uvedla, že postupy na sněmovní galerii i v okolí budovy byly plně v souladu s předpisy. Prověření postupů je podle Procházky namístě kvůli tomu, že v objektu Sněmovny se pohybují chráněné osoby.

„Veřejná galerie ve Sněmovně není místem, kde mají občané mlčet ze strachu před policejním zásahem. Lidé mají právo sledovat jednání svých volených zástupců a pokojně vyjádřit svůj názor. Pokud byli z galerie Sněmovny vyváděni i ti, kteří pouze drželi transparenty, považuji to za naprosto nepřijatelné,“ uvedl Kupka. Policie podle něj musí jasně vysvětlit, kdo takový postup nařídil, proč k němu přistoupila a zda byl přiměřený. „Respekt k občanským svobodám a lidské důstojnosti musí platit i za zdmi Poslanecké sněmovny,“ dodal.

Dožaduje se také vyjádření, zda se neodehrálo i jinak nedůstojné zacházení s těmito návštěvníky. Předsedkyně sněmovního bezpečnostního výboru a někdejší ministryně obrany Jana Černochová (ODS) soudí, že zákrok policistů přiměřený nebyl. Předsedající, kterým v té době byl Jiří Barták (Motoristé), sice podle ní může nařídit vyklizení galerie pro veřejnost, ale jeho pokyn podle Černochové nezbavuje policisty povinnosti dodržovat zákony a používat nezbytnou a přiměřenou sílu.

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V dopise, který obdržel rovněž ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO), žádá ODS také zveřejnění relevantních informací veřejnosti, pokud to právní předpisy umožňují, a uchování veškerých dostupných záznamů a dokumentace k zásahu, včetně kamerových a služebních záznamů.

Podle Pirátů byla bez legitimních důvodů několika občanům omezena možnost vyjadřovat názor prostřednictvím transparentů a policie následně zamezila dalšímu přístupu lidí do budovy Sněmovny.

„Sněmovna není soukromý klub jejího předsedy. Občané mají právo na veřejné jednání a předseda Sněmovny musí toto právo respektovat, ne veřejnosti zavírat dveře. Pokud někdo narušuje jednání, má se řešit konkrétní situace, nikoli plošně vykázat veřejnost. To je arogance moci. Tomio Okamura musí nést politickou odpovědnost a ve funkci předsedy Sněmovny skončit,“ uvedl předseda Pirátů Zdeněk Hřib v tiskové zprávě své strany.

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Policie v pátek večer uvedla, že se několik desítek osob pokusilo vniknout do Sněmovny. Zabránili jim v tom policisté ze speciální pořádkové jednotky a ochranné služby. Při nočním protestu policisté zajistili člověka, který se pokusil na budovu dolní parlamentní komory hodit dlažební kostku, informovala policie v sobotu. Důvodem bylo podezření z přestupku, řekla policejní mluvčí Eva Kropáčová.

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