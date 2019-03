Daňové podvody plzeňských politiků. Policie hledá stamiliony korun

„Je to důkazem toho, že plzeňská ODS se rozchází s lidmi s rozporuplnou pověstí,“ prohlásil tehdejší krajský šéf ODS Jiří Pospíšil. Štrunc podle svých slov odešel kvůli tomu, že jeho podnikání v realitách nešlo dohromady s působením v komunální politice.



Jen o měsíc dříve však policie pozatýkala jeho spolustraníky Adama Soleha, Radka Mráze a Tomáše Vlčka v případu stamilionových daňových podvodů s pohonnými hmotami. Síť několika firem dovážela do Česka benzin, který pak mezi sebou různě přeprodávala. Žádná z firem z něj však neodvedla daň.

Po akci s krycím názvem Jantar policie obvinila celkem deset lidí. Škoda na neodvedené dani podle detektivů dosahovala téměř půl miliardy. Peníze se však nikdy nenašly. Vyšetřovatelé zajistili jen třicet milionů.

Koně z ubytovny

Většina z bílých koní, kteří figurovali v řetězci firem zapojených do podvodů s benzinem, prošla ubytovnou ve Švihovské ulici v Plzni. V té době ubytovnu vlastnila Štruncova firma.

„Nepředpokládám, že by se našel člověk, který by mne chtěl vinit z toho, že zodpovídám za chování a aktivity nájemníků, kteří bydlí v některé z mých bytových jednotek nebo ubytovně,“ prohlásil tehdy Štrunc. Policie se o něj v případu nezajímala.

Správcem ubytovny byl Štruncův spolustraník a bývalý radní prvního plzeňského obvodu Mráz. Jeho vyšetřovatelé podezírali z toho, že vytvářel fiktivní faktury.

Od soudu však odešel se zprošťujícím rozsudkem. Ani Mrázovi spolustraníci nedostali přísné tresty.

Bývalý člen plzeňské oblastní rady občanských demokratů Soleh, kterému při obvinění nebylo ani třicet let, dostal podmínku. Hrozilo mu přitom osm let. Soleh však během vyšetřování pomohl usvědčit údajné organizátory podvodů – Tomáše Kočárka a Jana Kroupu, kteří u Městského soudu v Praze dostali sedm let. Soleh měl ve skupině za úkol zamaskovat peníze z podvodů. Desítky milionů korun vybral v hotovosti.

Pět bílých koní dostalo stejně jako Soleh podmínku. Jeden z nich – bezdomovec Václav Š. – který vedl firmu, jež do Česka ve velkém dovážela benzin, zemřel během vyšetřování. Podle závěru vyšetřovatelů bez cizího zavinění.

Hra na pracháče

Během procesu hned několik svědků včetně Soleha uvedlo, že Kočárek a Kroupa zřejmě nebyli konečnými příjemci peněz z podvodů.

„Sice si hráli na velké pracháče, ale nevěřím, že by jim všechny vybrané peníze zůstaly v kapse. Spíš z toho potom něco dostali,“ uvedl jeden z nastrčených jednatelů během soudního líčení.

Dál se ale policie nedostala. Kočárek a Kroupa po zatčení přestali vypovídat.

Štrunc, kterého se případ nedotkl, se soustředí už jen na podnikání. Působení v politice mu podle jeho slov nepomohlo. „Myslím, že mi politika spíš strašně uškodila, protože jsem se stal veřejnou osobou. Kdybych v politice nebyl, tak jsem na tom mnohem lépe i finančně,“ prohlásil.

Štrunc za posledních několik let rozšířil své majetkové portfolio. Před dvěma roky nakoupil akcie nákupní galerie Slovany v hodnotě téměř sto milionů korun, o rok dříve pořídil společnost Labest Consulting za sedm milionů korun.

Podíl má v celkem pětatřiceti společnostech. Téměř třetina z nich je však ve ztrátě. Další mají zisky v řádech stovek tisíc korun.

Plzeňské obchodní centrum Slovany získal už v roce 2012. Kolik za něj zaplatil, není známo. Odhadovaná cena byla kolem tří set milionů korun.