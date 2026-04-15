ODS představí svůj balíček opatření na ochranu průmyslu v reakci na válku v Íránu

Poslanci v noci na středu schválili návrh, který vládě umožní regulovat jejím nařízením ceny nafty a benzinu.
Vláda Andreje Babiše tím reagovala na prudké zdražení paliv po napadení Íránu Spojenými státy americkými a Izraelem a eskalaci konfliktu, která omezila propustnost Hormuzského průlivu z Perského zálivu.
Ministr kultury Oto Klempíř představil společně s dalšími zástupci vládní koalice ANO, SPD a Motoristy sobě vládní návrh zákona o médiích veřejné služby. Klempíř řekl, že skončí měsíční koncesionářské poplatky oběma médiím a že ČT i Český rozhlas budou financovány ze státního rozpočtu.
Poplatky zrušíme, jsou zastaralé, řekl Klempíř. Kolik dostanou ČT a rozhlas?
Česká televize má dostat příští rok z rozpočtu 5,74 miliardy korun, letos přitom televize počítá s tím, že od poplatníků vybere 6,73 miliardy korun. Český rozhlas má podle Klempíře dostat 2,07 miliardy korun, letos má přitom získat z poplatků 2,48 miliardy.
Podle představ koalice ANO, SPD a Motoristů sobě by tak měla obě veřejnoprávní média vyjít s menší částkou. ČT chce od příštího roku vláda vzít zhruba miliardu a Českému rozhlasu přibližně 400 milionů korun.