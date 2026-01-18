ODS ocenila muniční iniciativu a vyzvala vládu, aby v ní pokračovala

Vláda má podle občanských demokratů hájit důvěryhodnost muniční iniciativy a udržet respekt České republiky mezi spojenci.
„Bezpečí České republiky závisí na tom, aby bylo Rusko zastaveno co nejdále od našich hranic,“ je uvedeno v usnesení, které schválil kongres občanských demokratů. Strana proto podpořila další pokračování pomoci Ukrajině.
Před hlasováním o důvěře vládě SPD od Babiše chtěla, aby Česká republika od muniční iniciativy zcela odstoupila a už ji ani neorganizovala a nekoordinovala.
Politici SPD po jednání s Babišem řekli, že se od premiéra dozvěděli, že se muniční iniciativa bude dál řešit. Poslance SPD to uchlácholil a při hlasování o důvěře vládě dostal kabinet ANO, SPD a Motoristů hlasy od všech poslanců koalice.
ODS v závěrečném usnesení kongresu také vyzvala vládu, aby zachovala jednoznačnou prozápadní orientaci země, plnila spojenecké závazky a aby pokračovala v modernizaci armády.