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Okamura se bojí o krk, konflikt v koalici bude narůstat, očekává ODS

Josef Kopecký
  11:32

Předseda ODS Martin Kupka a první místopředseda strany Karel Haas na tiskové konferenci občanských denokratů | foto: Josef Kopecký, iDNES.cz

Občanští demokraté očekávají, že uvnitř vládní koalice bude narůstat konflikt mezi hnutím SPD Tomia Okamury na jedné straně a ANO i Motoristy sobě na straně druhé kvůli zahraniční politice a pomoci Ruskem napadené Ukrajině. Okamura rozhorčeně reagoval na české zapojení do iniciativy, pomocí které evropské země a Kanada financují americké vojenské vybavení pro Ukrajinu.

„Tomio Okamura z mnoha důvodů běží o politický život, zjednodušeně řečeno. Za ním číhají mnohem větší národovci, větší vlčáci, než je on, tak můj odhad je, že se to bude stupňovat,“ řekl první místopředseda ODS Karel Haas.

„A je to konkurenční boj Rajchla a Okamury, abychom to přesně pojmenovali. Okamura se prostě bojí o krk, protože by ho mohl v téhle rétorice protiukrajinské, vlastně extremistické, zastínit Rajchl, no a to se mu samozřejmě nehodí do krámu,“ prohlásil předseda ODS a stínový premiér Martin Kupka.

SPD odmítá plán na zbraně pro Ukrajinu, o zapojení chce jednat na koaliční radě

Na páteční koaliční radě chce podle předsedy Sněmovny a SPD Tomia Okamury hnutí jednat o zapojení České republiky do iniciativy PURL.

SPD podle Okamury s českou účastí v programu zásadně nesouhlasí a považuje to za porušení programového prohlášení vlády.

„Okamura musí přitvrzovat pod tlakem Rajchla a dalších lidí,“ míní také předseda hnutí STAN Vít Rakušan. Očekává ale, že premiér Babiš to předsedovi SPD vysvětlí.

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