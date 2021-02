Fiala a Kuba budou vysvětlovat dvojí přístup ODS k nouzovému stavu

„Existuje nějaká většinová shoda v Poslanecké sněmovně, že většina nechce prodlužovat nouzový stav,“ řekl minulý týden ve Sněmovně Petr Fiala. „Na této schůzi jde o to, jestli společně využijeme příležitost a zastavíme nouzový stav jako jedinou odpověď vlády,“ burcoval předseda ODS poslance před tím, než odmítli žádost vlády o prodloužení nouzového stavu do 16. března, i výzvy premiéra Andreje Babiše, ať ho umožní alespoň do konce února.

O víkendu se situace radikálně změnila. Hejtmani se dohodli s vládou a požádali ji, aby nouzový stav nekončil 14. února, ale aby vyhlásila nový - do konce měsíce. Vláda to udělala a nový nouzový stav vyhlásila.

Jsme odpovědní lidem, s nimiž v kraji žijeme, řekl Kuba

„Kolegům jsme vysvětlovali, že pozice hejtmanů je odlišná od toho, jaká je pozice poslanců ve Sněmovně, kteří něco odhlasují a jedou na víkend domů. My jsme především osobně a lidsky odpovědní lidem, se kterými v kraji žijeme a jsme za to právně odpovědní,“ řekl pak v rozhovoru pro MF DNES hejtman Jihočeského kraje a šéf Asociace krajů Martin Kuba.



Výzvu vládě adresovali všichni hejtmani, včetně čtyř za ODS. „Chtěli jsme najít společný postup tak, aby byla situace udržitelná. Nikdo z nás sice nechce nadužívat nouzový stav, ale museli jsme během tří dnů vyřešit komplikovanou situaci,“ vysvětlil Kuba, proč nakonec o nouzový stav požádali všichni hejtmani. Jen primátor Prahy za Piráty Zdeněk Hřib to nechtěl, ale pak se přidal, aby se Praha nestala místem, kam z částečně uzavřeného Česka budou jezdit lidé z celé země nejen na nákupy, ale také třeba do bazénů, které by se bez nouzového stavu otevřely.

Na tiskové konferenci ODS má vystoupit i šéf Senátu, místopředseda strany Miloš Vystrčil, který označil rozhodnutí vlády, stejně jako mnozí ústavní právníci, za protiústavní a řekl, že bude shánět podpisy pro podnět Ústavnímu soudu.

ODS by také měla oznámit, jak se postaví k tomu, že šéf SPD Tomio Okamura ve čtvrtek na schůzi Sněmovny navrhne, aby poslanci okamžitě nouzový stav zrušili a rozhodnutí vlády, které udělala na žádost hejtmanů, zvrátili.