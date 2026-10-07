ODS navrhuje zrychlit daňové odpisy. Výrazně by to pomohlo firmám

„V České republice máme poměrně dlouhé minimální doby odpisování, a když srovnáme přes 30 zemí OECD, tak jsme někde na 25. až 26. pozici, co se týče výhodnosti toho, jakým způsobem firmy mohou odepisovat, jak rychle mohou své investiční náklady dostávat do nákladů, respektive do daňové úlevy,“ řekl Skopeček.
Stroje nebo auta, které se nyní odepisují pět let, by bylo možné odepsat během tří let. U budov plán počítá se snížením doby z 50 na 30 let. U počítačové techniky by bylo polovinu pořizovací ceny možné odečíst už v prvním roce.
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ODS chce dostat 300 miliard korun občanů na trh. Plánuje fond Národ sobě
Novelu zákona o daních z příjmů předloží občanští demokraté ve Sněmovně. Podle předsedy strany Martina Kupky by změna mohla začít platit od 1. ledna 2028.
O tom, že chce zkrátit dobu pro daňové odpisy, Skopeček mluvil již v půlce dubna, když ODS představila své návrhy kvůli válce USA proti Íránu.
O možnosti zkrátit dobu daňových odpisů uvažuje i vládní hnutí ANO. S rychlejšími odpisy počítá i další opoziční strana TOP 09.