„Vidíme všichni, jakým způsobem jsou přehlcené pohotovosti, přehlcené urgenty v nemocnicích. Regulační poplatek 90 korun stanovený v zákoně o veřejném zdravotním pojištění je tady z dob Tomáše Judinka, nebyl od roku 2008 upravován. Přicházíme tedy s navýšením z 90 korun na 200 korun,“ řekl Slovák.
„Výnos zůstává na provoz a modernizaci těch pohotovostí. Takže to vnímáme jako spíš technickou úpravu, ale která může mít i efekt z pohledu toho zneužívání pohotovostí, ke kterému dochází,“ uvedl stínový ministr zdravotnictví.
Na tu pohotovost chodí podle něj člověk maximálně jednou, za rok dvakrát do roka, když se mu něco děje. „Navýšení z 90 korun na 200 korun nevnímáme jako nic špatného. Myslím, že je správně říkat, říkat, že to je prostě pro výjimečné případy,“ dodal poslanec ODS.
„Tohle máme zatím připravené jako pozměňovací návrh. Záleží na tom, jestli vláda do Poslanecké sněmovny pošle zákon o veřejném zdravotním pojištění, nebo nepošle,“ řekl Slovák. Když zákon v následujících dvou měsících do Sněmovně nepošle, tak to poslanci ODS předloží jako samostatný návrh.
„Máme to v obou variantách, i jako novelu zákona, a máme to i jako pozměňovací návrh,“ uvedl stínový ministr zdravotnictví. Nyní o tom podle Slováka ODS jedná i s dalšími stranami.