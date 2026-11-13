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Výměna Kupky? Znak zoufalství, stojíme za ním, zní z ODS. Strana mimořádně zasedá

Matyáš Müller
Josef Dyntr
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  14:16aktualizováno  15:38
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Mimořádná schůze Sněmovny ke druhému čtení vládního návrhu na zavedení...

Mimořádná schůze Sněmovny ke druhému čtení vládního návrhu na zavedení mimořádné daně na rafinerie. Na snímku Martin Kupka (ODS). (13. listopadu 2026) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Mimořádná schůze Sněmovny ke druhému čtení vládního návrhu na zavedení...
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Předseda ODS Martin Kupka hovoří na schůzi Sněmovny (6. listopadu 2026)
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Vedení ODS se v pátek mimořádně sejde na výjezdním zasedání. Řešit má pokles preferencí, výsledky voleb a budoucí plány. Strana, která v minulém období vedla vládní koalici, čelí nízké podpoře, v průzkumech je dlouhodobě poráží STAN, a to i o několik procent. U členů strany má předseda Martin Kupka důvěru, shodují se ale, že musí přijít změny.

ODS je nejsilnější opoziční stranou ve Sněmovně, v poslední době však klesají její voličské preference. Dobře strana nedopadla ani ve volbách do místních zastupitelstev, špatné výsledky přišly například v Kolíně či Liberci, své primátory strana ztratila v Praze, Brně i Ostravě.

Vedení strany zřejmě zasedne v pátek odpoledne, po skončení schůze Poslanecké sněmovny. Setkání je neveřejné, mluvčí ODS Mariana Wernerová pro iDNES.cz uvedla, že ani s účastí novinářů se nepočítá.

„Chceme podrobně analyzovat výsledky voleb a určit strategii na další měsíce. Aby mohla ODS předkládat prezentovat své reformy ve zdravotnictví, v daňovém sektoru a v dalších oblastech. Lokální úspěchy a neúspěchy se tvoří v tom daném místě a tam my chceme zafungovat. Nechceme, aby se tam ti lidé vymlouvali na něco jiného, ale aby se skutečně popsalo, co se zde stalo,“ řekl před jednáním vedení předseda ODS Martin Kupka pro iDNES.cz.

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Členové vedení, poslanci i předsedové krajských organizací se shodují, že výsledky nejsou dobré a musí přijít změna, svolávat však mimořádný sněm a odvolávat z pozice Kupku jim jako dobrý nápad nepřijde.

„Výsledek není dobrý, mělo by za něho odpovídat celé představenstvo. Já menší aktivitu vidím i u dalších zvolených zástupců. Osobně se snažím být připraven na témata ve zdravotnictví, nejen hloupě kritizovat kroky ministra, ale nabízet i vlastní řešení. A to by podle mě měli dělat všichni v těch svých resortech,“ říká poslanec Štěpán Slovák, který ve stínové vládě ODS vystupuje jako ministr zdravotnictví. Mimořádný sněm by však nesvolával.

Na nutnosti předkládat realistická řešení se shoduje i stínový ministr financí Jan Skopeček ODS. Za šanci k růstu preferencí považuje právě předkládání vlastních návrhů, „což je nejen, ale dominantně témata spojená s ekonomikou, ale třeba i v posledních dnech představené principy zdravotnické reformy“. Upozornil navíc na hodnotový kompas strany: „Cestou je přicházet s vlastní agendou a netlačit se do středu, kde je přeplněno.“

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Předseda liberecké buňky ODS Petr Beitl případnou výměnu Kupky označil za „znak naprostého zoufalství“ a přirovnal to k situaci sociální demokracie. „Do dvou let zmizela úplně z mapy. Jsme konzervativní strana a příští rok žádné volby nejsou, takže je dost času,“ uvedl bývalý poslanec.

Totéž si myslí i dlouholetý člen Sněmovny Marek Benda (ODS). „Musíme se bavit o budoucnosti ODS. STAN nás momentálně předbíhá v průzkumech, já si z toho však nedělám velkou hlavu, protože do dalších voleb je ještě čas dva roky. Martin Kupka má jednoznačně mou podporu a já si vůbec nemyslím, že je dobrým nápadem pořádat mimořádný kongres,“ řekl v pátek reportérovi iDNES.cz.

Otřes vyvolala reakce z Děčína

Výzva na svolání mimořádného volebního kongresu v pondělí přišla z děčínské organizace strany od náměstka místního primátora Narcise Tomáška (ODS). Tomášek řekl, že důvodem je nespokojenost se současným směřováním strany a jejími volebními preferencemi. Návrh na svolání kongresu prosadil na schůzi oblastního sdružení ODS, které zahrnuje Děčín, Českou Kamenici a Jílové. Kdo by mohl nahradit Kupku v čele strany, Tomášek zatím neví. Sám by do čela nekandidoval.

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„Rád bych slyšel od kolegů také to řešení. Myslím si, že nezaznívalo. Musejí ho nabídnout. Pokud nejsou spokojeni s tím jménem ve vedení, ať nabídnou jiné. Já jsem kandidoval na místopředsedu, neuspěl jsem, nezhořkl jsem ale a pracuji, abych si získal důvěru a vybudoval si lepší pozici,“ řekl poslanec Slovák v pátek k výzvě na změnu ve vedení.

Ještě razantnější byl právě Benda. „Rady od někoho z Děčína, kdo vstoupil do ODS před dvěma lety, mi přijdou troufalé,“ řekl na adresu Tomáška dlouholetý poslanec.

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Podle politologa Jana Kubáčka v tuto chvíli není změna na pozici lídra strany příliš reálná. Umí si však představit výměnu některých místopředsedů. „Nejsou viditelní a neplní optimálně roli komunikátorů a spolubojovníků předsedy. Kromě toho, že se bude na předsednictvu ladit strategie, jak dál komunikovat značku ODS a případně s jakými politickými partnery spolupracovat, se tedy otevře i otázka místopředsedů,“ řekl Kubáček pro iDNES.cz.

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