Policie navrhla obžalovat exposlance Šnajdra v kauze urychlovačů pro Bulovku

  9:24
Policie navrhla obžalovat pětici lidí a dvě firmy v souvislosti s korupční kauzou kolem Fakultní nemocnice Bulovka. Mezi obviněnými je i exposlanec za ODS Marek Šnajdr a bývalá ředitelka nemocnice Andrea Vrbovská. Případ se podle vyšetřovatelů z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) týká zakázky na nákup lineárních urychlovačů pro nemocnici v hodnotě 160 milionů korun. Informace přinesl server Sezam Zprávy.
„Ve věci týkající se zakázky na nákup lineárních urychlovačů v nemocnici na Bulovce již bylo vyšetřování ukončeno a policejní orgán předložil státnímu zástupci spis s návrhem na podání obžaloby,“ potvrdil serveru státní zástupce Martin Bílý.

O návrhu obžaloby informoval též mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej. „Koncem října 2025 byl ze strany našeho útvaru podán Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze návrh na podání obžaloby na pět fyzických osob a dvě právnické osoby,“ okomentoval kroky Ibehej.

Obvinění jsou v této kauze stíháni za pět trestných činů - zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, podplacení, přijetí úplatku, zpronevěru a legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Policie navrhla obžalovat exposlance Šnajdra, viní jej z úplatkářství v rámci VZP

Šnajdr a další obvinění již dříve odmítli, že by se dopustili jakéhokoliv protiprávního jednání. Po aktuálním návrhu na obžalobu bývalý poslanec uvedl, že se k postupu policie nemůže vyjádřit, protože o něm není informován, napsal server.

Advokát Ladislav Veselý, jenž právně zastupuje Andreu Vrbovskou, prozradil, že posun ve vyšetřování komentovat nemůže. „K takzvaným živým věcem se v rámci probíhajícího řízení nevyjadřuji,“ doplnil pro server Veselý.

Korupční kauza spojená s Fakultní nemocnicí Bulovka odstartovala v roce 2018, kdy policie zadržela podnikatele Tomáše Horáčka a obvinila ho z korupce při rozdělování nemocničních zakázek. Na bývalého poslance ODS Marka Šnajdra se kriminalisté zaměřili poté, co Horáček začal s vyšetřovateli spolupracovat, uvedly Seznam Zprávy.

Policie zadržela exposlance ODS Šnajdra kvůli zakázce pro Bulovku

Jako spolupracující obviněný Tomáš Horáček policii vypověděl, že podmínky soutěže na nákup lineárních urychlovačů byly nastaveny tak, aby zakázku získala společnost Elekta Services. Detektivové z NCOZ se případem zabývali v několika samostatných větvích.

Šnajdra navrhla policie obžalovat už letos v létě za jeho účast v kauze Dozimetr, která se týká zakázky na zpracování dokumentace ve Všeobecné zdravotní pojišťovně (VZP). Společně s dvěma dalšími muži čelí podezření z přijetí dvousettisícového úplatku.

