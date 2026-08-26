ODS „blahopřeje“ Kubovi k Budvaru. Doteď tam seděl váš člen, kontruje hejtman

„Blahopřejeme Martinu Kubovi k jeho nové funkci, kterou si vyjednal s vládou Andreje Babiše. Jasně, kámoši si musejí pomáhat! A když nebudou prachy na silnice pro lidi, tak alespoň něco,“ napsala ODS na síť X a přidala, že za funkci bude mít hejtman 15 tisíc korun měsíčně.
Kuba v reakci pro iDNES.cz uvedl, že ho takový komentář zaráží. „Do teď tam jako člen dozorčí rady seděl volební manažer ODS Jan Kočí z Prahy. V tomto kontextu to nechápu. Pokud se budeme stále jen ideologicky napadat, tak stát akorát přestane fungovat,“ uvedl. Zmínil, že běžně hejtmani sedí třeba v dozorčích radách povodí, což jsou státní podniky.
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Martin Kuba zasedne v radě Budějovického Budvaru. Jmenoval ho ministr Šebestyán
Kuba se stal členem dozorčí rady Budvaru 19. srpna, upozornil na to Deník N. Do funkce ho jmenoval ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD). Ten uvedl, že pro pivovar je vhodné spolupracovat s krajem, protože mají úzké vztahy. „My jsme se bavili dlouhodobě, že z pohledu Budějovického Budvaru je vhodné spolupracovat s krajem. Tak jsme se dohodli se zastupiteli, že umožníme, aby se jeden ze zástupců kraje do těchto orgánů dostal a to už pak bylo jejich rozhodnutí, kdo tam půjde,“ řekl Šebestyán. „Budvar a město a vůbec kraj mají opravdu úzké vztahy,“ podotkl.
Podobně nástup do funkce vysvětluje i Kuba. „S ohledem na chystané velké projekty Budvaru, jakým je rozšíření návštěvnického centra, bude nutná koordinace s městem a krajem. My jsme už tyto věci i předtím společně řešili,“ doplnil.
Další funkce navíc podle něj nebude tak časově náročná, aby se nedala skloubit s tím, že je hejtmanem, radním v Českých Budějovicích či předsedou hnutí Naše Česko. Spekulace o privatizaci Budějovického Budvaru pak Kuba okamžitě odmítl jako naprostou absurditu. „To je úplně mimo. My jsme tam proto, abychom hájili, aby byl Budvar národním podnikem,“ reagoval.
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Dozorčí radu kromě Jana Kočího opustil také jihočeský člen TOP 09 Miroslav Nosek. Nováčky v tomto orgánu jsou spolu s Kubou dva politici vládních stran: bývalý západočeský poslanec ANO Jan Volný a radní Olomouckého kraje Dan Chromec (SPD).
Velká proměna pivovaru
Budějovický pivovar se chystá postavit nové návštěvnické centrum, přidá zeleň, parkovací dům pro 300 aut, posezení a další úpravy za více než 800 milionů korun. Vše bude hradit ze svých prostředků. Kompletně hotovo by mohlo být podle dřívějších odhadů kolem roku 2030.
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V národním podniku už delší dobu cítí, že dokážou do svého areálu přilákat mnohem víc turistů, než je nynějších 60 tisíc za rok. Za několik let jich má být 200 tisíc ročně. “Chceme lidem ukázat, že i pivovar může být krásným, živým a zeleným místem, kam se budou rádi vracet nejen za pivem, ale i kvůli atmosféře a inspiraci,“ nastínil ředitel Budvaru Petr Dvořák.
Atraktivní pak budou lávky vedoucí přes varnu a sklepy tak, aby návštěvníci mohli vše prohlédnout z vyšší perspektivy. K tomu vznikne i pivovarská zahrada, která bude volně přístupná a mají ji využívat další desítky tisíc lidí ročně.