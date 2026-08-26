Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

ODS „blahopřeje“ Kubovi k Budvaru. Doteď tam seděl váš člen, kontruje hejtman

,
  11:27
Jihočeský hejtman Martin Kuba představí své nové hnutí Naše Česko. (3. února...

Jihočeský hejtman Martin Kuba představí své nové hnutí Naše Česko. (3. února 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Jihočeský hejtman Martin Kuba představí své nové hnutí Naše Česko. (3. února...
Martin Kupka na tiskové konferenci Poslaneckého klubu ODS ve Sněmovně. (25....
Na Země živitelku dorazil i premiér Andrej Babiš. Přivítali ho mimo jiné...
Jednání Poslanecké sněmovny. Tisková konference ODS. Na snímku Martin Kupka....
19 fotografií
Jmenování jihočeského hejtmana a šéfa hnutí Naše Česko Martina Kuby do dozorčí rady Budějovického Budvaru způsobilo rozruch. Někteří začali mluvit o tom, že se teď začnou politici vracet k nápadu na privatizaci národního podniku. ODS, kde Kuba dlouhé roky působil, se zase ozvala, že si kámoši musejí pomáhat a funkce pro hejtmana je odměnou za kamarádství s vládou. Kuba oboje označil za absurdní.

„Blahopřejeme Martinu Kubovi k jeho nové funkci, kterou si vyjednal s vládou Andreje Babiše. Jasně, kámoši si musejí pomáhat! A když nebudou prachy na silnice pro lidi, tak alespoň něco,“ napsala ODS na síť X a přidala, že za funkci bude mít hejtman 15 tisíc korun měsíčně.

Kuba v reakci pro iDNES.cz uvedl, že ho takový komentář zaráží. „Do teď tam jako člen dozorčí rady seděl volební manažer ODS Jan Kočí z Prahy. V tomto kontextu to nechápu. Pokud se budeme stále jen ideologicky napadat, tak stát akorát přestane fungovat,“ uvedl. Zmínil, že běžně hejtmani sedí třeba v dozorčích radách povodí, což jsou státní podniky.

Martin Kuba zasedne v radě Budějovického Budvaru. Jmenoval ho ministr Šebestyán

Kuba se stal členem dozorčí rady Budvaru 19. srpna, upozornil na to Deník N. Do funkce ho jmenoval ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD). Ten uvedl, že pro pivovar je vhodné spolupracovat s krajem, protože mají úzké vztahy. „My jsme se bavili dlouhodobě, že z pohledu Budějovického Budvaru je vhodné spolupracovat s krajem. Tak jsme se dohodli se zastupiteli, že umožníme, aby se jeden ze zástupců kraje do těchto orgánů dostal a to už pak bylo jejich rozhodnutí, kdo tam půjde,“ řekl Šebestyán. „Budvar a město a vůbec kraj mají opravdu úzké vztahy,“ podotkl.

Podobně nástup do funkce vysvětluje i Kuba. „S ohledem na chystané velké projekty Budvaru, jakým je rozšíření návštěvnického centra, bude nutná koordinace s městem a krajem. My jsme už tyto věci i předtím společně řešili,“ doplnil.

Další funkce navíc podle něj nebude tak časově náročná, aby se nedala skloubit s tím, že je hejtmanem, radním v Českých Budějovicích či předsedou hnutí Naše Česko. Spekulace o privatizaci Budějovického Budvaru pak Kuba okamžitě odmítl jako naprostou absurditu. „To je úplně mimo. My jsme tam proto, abychom hájili, aby byl Budvar národním podnikem,“ reagoval.

Konsolidace nepočká, vzkazuje ODS Babišovi. Některé návrhy vlády ale podpoří

Dozorčí radu kromě Jana Kočího opustil také jihočeský člen TOP 09 Miroslav Nosek. Nováčky v tomto orgánu jsou spolu s Kubou dva politici vládních stran: bývalý západočeský poslanec ANO Jan Volný a radní Olomouckého kraje Dan Chromec (SPD).

Velká proměna pivovaru

Budějovický pivovar se chystá postavit nové návštěvnické centrum, přidá zeleň, parkovací dům pro 300 aut, posezení a další úpravy za více než 800 milionů korun. Vše bude hradit ze svých prostředků. Kompletně hotovo by mohlo být podle dřívějších odhadů kolem roku 2030.

Zisky Budvaru i Strakonic klesly, škodí i rozdíl mezi lahvovým a čepovaným pivem

V národním podniku už delší dobu cítí, že dokážou do svého areálu přilákat mnohem víc turistů, než je nynějších 60 tisíc za rok. Za několik let jich má být 200 tisíc ročně. “Chceme lidem ukázat, že i pivovar může být krásným, živým a zeleným místem, kam se budou rádi vracet nejen za pivem, ale i kvůli atmosféře a inspiraci,“ nastínil ředitel Budvaru Petr Dvořák.

Atraktivní pak budou lávky vedoucí přes varnu a sklepy tak, aby návštěvníci mohli vše prohlédnout z vyšší perspektivy. K tomu vznikne i pivovarská zahrada, která bude volně přístupná a mají ji využívat další desítky tisíc lidí ročně.

Vstoupit do diskuse (13 příspěvků)

Nejčtenější

Američané spatřili hromady mrtvol a ztratili nervy. V Dachau postříleli esesáky

Snímek zachycuje popravu příslušníků SS v areálu koncentračního tábora Dachau...

Američtí vojáci přijížděli v dubnu 1945 k Dachau s vědomím, že míří ke koncentračnímu táboru. Nic je však nemohlo připravit na to, co najdou uvnitř. Tisíce mrtvých vězňů a přeživších na pokraji sil....

Vždyť u nás už to vypadá stejně. Ruští turisté ztratili zájem o cesty do KLDR

Ruská turistka v severokorejském resortu Wonsan-Kalma (1. července 2025)

I když se Moskva snaží vzhledem k vřelým vztahům s Pchjongjangem usilovně propagovat cesty do „bratrské“ KLDR, ruští turisté o ně příliš neprojevují zájem. Oficiální data ukazují na pokles meziroční...

Sucho odkrylo i „Titanic ze Sávy“, krajina zežloutla. Jak vypadá vyprahlá Evropa

díky nízkému stavu hladiny řeky Sávy v blízkosti města Sremska Mitrovica,...

Letošní léto je sice téměř u konce, jeho následky v podobě vyprahlé krajiny si však Evropa ponese ještě dlouho. Mnozí meteorologové navíc upozorňují, že řešení nepřinese ani potenciálně delší období...

V 52 letech zemřel Václav Neckář mladší, slavnému otci pomohl s návratem na pódia

Václav Neckář se synem Václavem

Ve věku 52 let zemřel syn zpěváka Václava Neckáře, křestním jménem rovněž Václav. Zprávu serveru CNN Prima News potvrdil zpěvákův manažer Karel Jiříček z umělecké agentury Artime. Václav Neckář...

Lijáky zatopily sklepy, padaly stromy. Ve středních Čechách napršelo 10 centimetrů

Hasiči v Moravskoslezském kraji po noční bouřce hlavně odstraňovali spadlé...

Intenzivní srážky a bouřky již v pátek odpoledne dorazily do Česka. Během noci na sobotu poté přecházely přes značnou část území. V sobotu ráno hasiči na sociální síti X uvedli, že mají za sebou 715...

Volby 2026: iDNES.cz nabídne kompletní volební zpravodajství. Od kampaně po výsledky

Volební urna

Na podzim čekají Česko opět volby. Tentokrát voliči rozhodnou o složení místních samospráv a o novém složení třetiny Senátu. Portál iDNES.cz přináší ve speciální volební příloze předvolební...

26. srpna 2026

Porucha klimatizace způsobila požár nemocnice. Z 16 novorozenců přežili dva

V nemocnici v pákistánském hlavním městě Islamabád propukl po poruše...

Při požáru nemocnice v pákistánské metropoli Islámábádu zemřelo nejméně 14 novorozenců, informují agentury AFP či AP s odvoláním na místní úřady. Některá pákistánská média dříve psala o 15 obětech....

26. srpna 2026  7:02,  aktualizováno  11:58

Polský astrolog dostal tučnou dotaci z EU. Zaskočilo to i jeho samotného

Premium
ilustrační snímek

Jestli někdo skutečně umí čerpat eurodotace, jsou to Poláci. Naposledy to dokázal bizarní případ astrologa Roberta Marzewského, kterému úřady v Olštýně přikleply v přepočtu téměř půlmilionovou dotaci...

26. srpna 2026  11:54

„Dříve se to posílalo do plynu.“ Romské studenty v Jeseníkách zasypaly rasistické komentáře

Letní studijní program pro romské děti se letos koná v Malé Morávce na...

Přijeli se vzdělávat a rozvíjet své schopnosti, místo toho je na internetu čekala vlna nenávisti. Romští studenti, kteří vyrazili na vzdělávací program BARUVAS v Jeseníkách, se na facebookových...

25. srpna 2026  20:46,  aktualizováno  26. 8. 11:51

Zaměstnanec frankfurtského letiště zemřel na „letištní malárii“

ilustrační snímek

V Německu na malárii zemřel zaměstnanec letiště ve Frankfurtu nad Mohanem, jehož nakazil komár, který se do země dostal v letadle. „Můžeme to bohužel potvrdit,“ uvedla společnost Fraport, která...

26. srpna 2026  11:42

Agresivní a bezohledná jízda, řekla policie o Turkově nehodě

Poslanec Filip Turek (Motoristé)

Na policejních webových stránkách jsou dostupné detaily z dopravní nehody Filipa Turka. Na mapě, která eviduje nehody, stojí, že příčinou srážky byla „agresivní jízda“. Celková škoda dosáhla 340...

26. srpna 2026  10:46,  aktualizováno  11:31

Proměna nádraží Smíchov. Nové jsou perony, troleje i koleje, podívejte se

Rekonstrukce Smíchovského nádraží v Praze (vizualizace budoucí podoby)

Pokračuje rekonstrukce nádraží Praha-Smíchov. Obří dílo pomalu dostává svou novou podobu a už brzy se zcela změní. Vlaky začnou zanedlouho jezdit z nových nástupišť a přestavbou projdou poslední dva...

26. srpna 2026  11:30

ODS „blahopřeje“ Kubovi k Budvaru. Doteď tam seděl váš člen, kontruje hejtman

Jihočeský hejtman Martin Kuba představí své nové hnutí Naše Česko. (3. února...

Jmenování jihočeského hejtmana a šéfa hnutí Naše Česko Martina Kuby do dozorčí rady Budějovického Budvaru způsobilo rozruch. Někteří začali mluvit o tom, že se teď začnou politici vracet k nápadu na...

26. srpna 2026  11:27

Vlak vjel na špatnou trať. Elektrická lokomotiva vedla soupravu kilometry i bez troleje

ilustrační snímek

Nečekanou vyjížďku měli cestující nedělního rychlíku z Brna směrem na Přerov. Kousek za jihomoravskou metropolí v Blažovicích totiž vlak chybně vyrazil na neelektrifikovanou trať do Kyjova....

26. srpna 2026  11:26

Turisté v národním parku se vrátili z túry na hotel. Úřady ho mezitím zavřely

Hotel Gateway Inn v Ashfordu ve státě Washington musel nečekaně zavřít kvůli...

Návštěvníci amerického Národního parku Mount Rainier zažili na začátku srpna nepříjemnou situaci, kdy uprostřed pobytu museli ubytování narychlo opustit. Mohl za to krok úřadů, které jejich hotel ve...

26. srpna 2026  11:16

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Hádku na Letné ukončil ránou pěstí. Policie pátrá po výtržníkovi, který způsobil otřes mozku

Policisté pátrají po neznámém muži, který v Letenských sadech napadl...

Červencová noční hádka dvou mužů v Letenských sadech skončila napadením. Neznámý výtržník neunesl slovní rozepři a svého oponenta udeřil pěstí do obličeje. Rána byla tak silná, že poškozený muž upadl...

26. srpna 2026  11:10

Diabolical. V dokumentu o Epsteinových zločinech promluví jeho právník i oběti

Dokument s názvem Diabolical o zvráceném finančníkovi Jeffreym Epsteinovi

Společnost Warner Bros. Discovery získala exkluzivní práva na distribuci nového mrazivého dokumentu Diabolical: The Epstein Files o zločinech amerického finančníka Jeffreyho Epsteina usvědčeného z...

26. srpna 2026  11:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.