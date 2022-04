ODS v hlavním městě vsadí znovu na Svobodu. Chce si jít pro primátorský řetěz

„Jako doktor celý svůj život pomáhám lidem k lepšímu a zdravějšímu životu. Nyní cítím, že moje rodné město potřebuje také lepší a zdravější budoucnost. Praha již delší dobu přešlapuje na místě a zaostává nejen za evropskými metropolemi, ale dokonce i za některými českými městy,“ uvedl již dříve Bohuslav Svoboda.

Primátorem byl už po volbách v roce 2010. Ve funkci skončil, když se v roce 2013 rozpadla koalice TOP 09 a ODS a ČSSD podpořila menšinovou radu TOP 09.

„Nevím o tom, že by byl nějaký jiný, ale samozřejmě každý z delegátů má právo navrhnout svého kandidáta,“ uvedl Benda před večerním sněmem pražské ODS, který má potvrdit výběr Svobody jako toho, kdo by měl podle ODS stanout v čele hlavního města.

ODS věří, že bude v hlavním městě ke vzniku koalice potřebovat jen jednoho partnera

„Chceme jít pro primátorský řetěz a pevně věřím tomu, že se nám podaří dosáhnout takového výsledku pro koalici Spolu, že budeme potřebovat jednoho koaličního partnera, nikoli dva,“ řekl lídr pražských občanských demokratů. Nepovažuji tak za potřebné, aby se i v Praze opakoval model pětikoalice jako na vládní úrovni. Zvláště proto, že Piráti a STAN v Praze půjdou do voleb odděleně.

Lídra kandidátky už oznámili Piráti, bude jím současný primátor Zdeněk Hřib. Ambici stát v čele města má i starosta Prahy 7 a lídr Prahy Sobě Jan Čižinský. STAN do voleb povede architekt a náměstek primátora Petr Hlaváček. V komunálních volbách před čtyřmi lety Hlaváček kandidoval jako nezávislý za TOP 09.

„Myslím, že nás volby do Sněmovny poučily, že koalice Spolu funguje. Pokoušíme se ji zopakovat na řadě míst, ale jestli to bude třetina nebo polovina, to vám teď nejsem schopen zodpovědět. Ne všude to bude na bázi celé koalice Spolu,“ připustil Benda.

ODS, TOP 09 a lidovci vznik koalice, která bude stejná jako na parlamentní a vládní úrovni, oznámili letos v lednu. Na prvních 33 místech kandidátky bude mít ODS 18 míst včetně lídra, TOP 09 pak 12 pozic a lidovci tři místa. Lidovci, kteří jsou ze stran koalice Spolu v Praze nejslabší, obsadí na koaliční kandidátce 4., 15. a 31. místo.

Přestože ODS vyhrála v roce 2018 v Praze volby, skončila v opozici. Na koalici se dohodli Piráti, Praha Sobě a Spojené síly pro Prahu (TOP 09 a STAN). Občanští demokraté mají v 65členném zastupitelstvu 14 mandátů. Piráti 13 zastupitelů, stejně jako Praha Sobě a Spojené síly pro Prahu. ANO má 12 zastupitelů a spolu s ODS je v opozici.