Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
Zatímco ve Sněmovně má většinu 108 křesel koalice ANO, SPD a Motoristů, v Senátu má zatím převahu opozice. Na podzim ovšem mohou strany bývalé pětikoalice přijít až o 23 křesel.
Senátní klub ANO má nyní 15 členů a Babišovo hnutí obhajuje jediný post. Zato STAN 11 obvodů z 18, klub ODS a TOP 09 může přijít až o osm obvodů, lidovci o tři, plus bude obhajovat Adéla Šípová, která byla zvolena za Piráty.
|
Ředitel školy, dva bratři i bývalý člen Rady ČT. Kdo chce v Praze kandidovat do Senátu
Mandát v příštím roce končí například bývalé šéfce Sněmovny za ODS Miroslavě Němcové na Praze 1.
První kolo senátních voleb by mělo být 9. a 10. října, spolu s volbami komunálními.