ODS představí 59 opatření proti suchu. Vláda nemá plán, kritizuje Kupka

„My jsme navrhovali zařadit sucho na program Sněmovny už před třemi měsíci – koalice to tehdy odmítla. Ve středu proto předkládáme 59 konkrétních opatření proti suchu a lepšímu zadržení vody v krajině,“ avizoval na sociálních sítích předseda ODS Martin Kupka.
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ODS připravila k řešení problému krátkodobá i dlouhodobá opatření, která po jednání představí blíže. Mezi ty krátkodobější se řadí například tlak na úsporu vody v domácnostech a průmyslu, k dlouhodobějším řešením patří podpora zadržení vody v krajině a to na úrovni obcí, měst i zásahů do krajiny v případě zemědělců. Zástupci ODS dále upozorňují, že sucho dopadá výrazně také na chovatele dobytka, pro které může být likvidační.
„Minulý týden jsme upozornili, že vláda na sucho nemá plán. Odpověď žádná. Tak to zkusíme osobně: pane ministře Šebestyáne, ve středu od 10:00 jednáme na stínové vládě o suchu, kde představíme 59 konkrétních opatření. Jste zván,“ vyzval Kupka k účasti na setkání úřadujícího šéfa resortu zemědělství Martina Šebestyána.
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Středečního jednání se kromě předsedy ODS zúčastní také Karel Haas a Petr Bendl, jenž je stínovým ministrem zemědělství.