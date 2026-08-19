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ODS představí 59 opatření proti suchu. Vláda nemá plán, kritizuje Kupka

Tereza Jiránková
  9:48
Předseda ODS Martin Kupka oznámil, že na výkonné radě strany došlo k...

Předseda ODS Martin Kupka oznámil, že na výkonné radě strany došlo k jednomyslnému rozhodnutí vyškrtnout Filipa Dvořáka z kandidátky Prahy 1 (17. července 2026). | foto: Anna Kristová, MAFRA

Tisková konference klubu ODS. Na snímku Karel Haas a Martin Kupka. (5. března...
Tisková konference klubu ODS. Na snímku Karel Haas. (5. března 2026)
Předseda ODS Martin Kupka oznámil, že na výkonné radě strany došlo k...
Jednání Poslanecké sněmovny. Na snímku Petr Bendl (ODS). (14. července 2026)
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Vláda Andreje Babiše po dvoutýdenních prázdninách slíbila začít aktivně řešit sucho a obnovila Národní koalici pro boj se suchem, v jejímž čele stojí sám premiér. Zástupci opozice přesto kroky vlády považují za nedostatečné a opožděné. I proto ODS sestavila vlastní seznam 59 opatření. Představí je ve středu na tiskové konferenci, iDNES.cz ji nabídne živě.

„My jsme navrhovali zařadit sucho na program Sněmovny už před třemi měsíci – koalice to tehdy odmítla. Ve středu proto předkládáme 59 konkrétních opatření proti suchu a lepšímu zadržení vody v krajině,“ avizoval na sociálních sítích předseda ODS Martin Kupka.

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ODS připravila k řešení problému krátkodobá i dlouhodobá opatření, která po jednání představí blíže. Mezi ty krátkodobější se řadí například tlak na úsporu vody v domácnostech a průmyslu, k dlouhodobějším řešením patří podpora zadržení vody v krajině a to na úrovni obcí, měst i zásahů do krajiny v případě zemědělců. Zástupci ODS dále upozorňují, že sucho dopadá výrazně také na chovatele dobytka, pro které může být likvidační.

„Minulý týden jsme upozornili, že vláda na sucho nemá plán. Odpověď žádná. Tak to zkusíme osobně: pane ministře Šebestyáne, ve středu od 10:00 jednáme na stínové vládě o suchu, kde představíme 59 konkrétních opatření. Jste zván,“ vyzval Kupka k účasti na setkání úřadujícího šéfa resortu zemědělství Martina Šebestyána.

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Středečního jednání se kromě předsedy ODS zúčastní také Karel Haas a Petr Bendl, jenž je stínovým ministrem zemědělství.

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