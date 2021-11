Jsou blbí, líní a neschopní. Exministr Langer zaútočil na resort vnitra

V České republice proběhly více než před měsícem parlamentní volby a proto také vyvstala otázka, zda bude možné v budoucnu volit z pohodlí našeho domova – elektronicky. „Myslím si, že úplně stoprocentní to nikdy nebude, ale že třeba dosáhneme 95 procent. Bude to možné za 6 let,“ zdůraznil Ondřej Profant za Piráty.

Na ministerstvu vnitra je podle slov Profanta digitalizace poslední agenda, která nikoho nezajímá a téměř to vypadá, že za to nikdo není zodpovědný.

„Je to ovlivněno personáliemi posledních tří vlád. Pokud by se o to ministři zajímali, měli kvalifikované náměstky a celé ministerstvo by spolupracovalo, vypadalo by to jinak,“ dodal Profant.

„Uplynulých 10 let je ukázkou toho, že věci, které byly nastartovány, se dají zničit jenom tím, že se nic nedělá,“ souhlasil exministr vnitra Ivan Langer z ODS.

Jako nejvýznamnější počin, který byl učiněn za posledních 10 let, Langer považuje zákon o právu na digitální služby. Vůbec však podle něj nebyl iniciativou vlády a ministerstva, ale poslanců. „To, že někde jsou blbí, líní a neschopní lidé už několik let, ještě neznamená, že máme dělat změnu, která je k horšímu,“ reagoval Langer.