Jihočeský hejtman Kuba oznámí název svého hnutí

  7:41
Jihočeský hejtman Martin Kuba v úterý na tiskové konferenci v Praze oznámí název politického hnutí, které chce vyslat do podzimních komunálních voleb. Populární jihočeský hejtman se zkušenostmi z vlády loni na podzim po 22 letech opustil Občanskou demokratickou stranu. Rozchod s ODS odůvodnil změnami v pohledu strany na politiku, spolu s ním odešla od ODS část regionálních politiků.
Hnutí, v němž někteří komentátoři vidí do budoucna celostátní subjekt se sílou konkurovat zavedeným středopravicovým stranám, bude budovat i republikovou strukturu.

Hejtman Martin Kuba odchází po 22 letech z ODS a zakládá nové hnutí

„Startovat budeme přirozeně na jihu Čech, ale protože mi píšou lidé ze všech koutů naší země a mluvím se spoustou členů ODS napříč Českem, tak určitě budeme připraveni budovat i republikovou strukturu tohohle nového hnutí,“ řekl dříve Kuba.

Do podzimu loňského roku byl Kuba předsedou jihočeské ODS. V minulosti působil ve vládě Petra Nečase v letech 2012 a 2013 jako ministr průmyslu a obchodu. V roce 2020 se stal jihočeským hejtmanem. Předloni vedl jako lídr kandidátku ODS, která zvítězila v krajských volbách, když strana na jihu Čech získala 47 procent.

Grolich je nadějí lidovců, lákat voliče bude podobně jako Kuba, míní politologové

Podle expremiéra a bývalého předsedy ODS Petra Fialy se odmítl podílet na kampani před loňskými sněmovními volbami a po prohře ODS v nich se nepostavil se svou vizí Martinu Kupkovi, který vedení strany přebral na lednovém kongresu.

27. listopadu 2025
