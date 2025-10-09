ODS hledá nového předsedu. Kupka mlží, Kuba má podle politologa jednu nevýhodu

Dominika Hejl Hromková
  14:09
Petr Fiala končí jako předseda ODS. Na lednovém kongresu strany se po prohraných volbách nebude ucházet o místo ve vedení strany. Ostatní členové teď mají zhruba tři měsíce na to, aby se rozhodli, kdo z nich bude mít ambici Fialu nahradit. Zatím se k tomu veřejně nikdo nepřihlásil. Největším favoritem je místopředseda Martin Kupka, který je ve straně považován za „korunního prince“.
Premiér Petr Fiala a ministr dopravy Martin Kupka seš před jednáním vlády v...

Premiér Petr Fiala a ministr dopravy Martin Kupka seš před jednáním vlády v Kutné Hoře zúčastnili kontrolního dne Pražského okruhu u Modletic. | foto: Petr Fiala na sociální síti X

Slavnostní příchod hostů na Pražský hrad. Na snímku hejtman Jihočeského kraje...
Prezident Petr Pavel přijal na jednání Petra Fialu. (5. října 2025)
Zleva Petr Fiala a Martin Kupka po jednání výkonné rady ODS. (7. října 2025)
Zleva Marek Benda, Martin Kupka, Petr Fiala, Eva Decroix a Zbyněk Stanjura po...
27 fotografií

O Kupkově podpoře mezi straníky svědčí i třeba to, že na minulém kongresu získal při volbě místopředsedů největší počet hlasů.

Kupka kolem své kandidatury stále mlží. „Na takové rozhodnutí nebo oznámení ještě určitě není prostor,“ říká k tomu Kupka.

Přihlásit se může rovněž jihočeský hejtman Martin Kuba. V jeho prospěch hraje to, že loni s ODS suverénně vyhrál krajské volby a k vládnutí na kraji nepotřeboval žádného koaličního partnera. A nepotřeboval ani koalici SPOLU. Tu kritizuje dlouhodobě.

Kupka a Kuba patří mezi favority na nového šéfa ODS. Šanci má i Černochová

Po těchto volbách se s ním navíc shoduje stále více straníků, že v opozici už nemá spojení stran ODS, TOP 09 a KDU-ČSL smysl. Kuba svoji kandidaturu nevylučuje. „Myslím ale, že na rozhodnutí je ještě dost času a v tuto chvíli si chci poslechnout názory členů strany, protože i úterní debata na výkonné radě ukázala, že těch pohledů je tam spousta,“ popsal Kuba iDNES.cz.

Recept na to, jak by ODS měla vypadat, ovšem má, což také naznačuje, že by se mohl o post předsedy ucházet. „Ta strana se nemůže pořád zabývat cizelováním, jak moc je vpravo nebo vlevo, jak moc je konzervativní nebo liberální. Musí fakticky řešit problémy Česka tak, aby další generace žily ve státě, kde funguje výborné školství, fungují sociální věci, zdravotnictví a ekonomika. Strana musí přinášet řešení těchto problémů, a ne se neustále zabývat tím, jestli má být natřená namodro nebo nazeleno,“ shrnul Kuba.

Nevýhodou jihočeského hejtmana ale je, že nezasedá v Poslanecké sněmovně. „Dělat předsedu nejsilnější opoziční strany a nemoci ve Sněmovně hned reagovat na vládu, by bylo politicky nepraktické,“ myslí si politolog Milan Školník z České zemědělské univerzity.

Fiala dosáhl maxima, o osudu SPOLU rozhodne jeho nástupce, říká politolog

Školník odhaduje, že by se mohla přihlásit například končící ministryně spravedlnosti Eva Decroix. Ta ve středu na dotaz iDNES.cz, jestli se přihlásí do klání o funkci v čele strany, nereagovala.

Kongres se bude konat 17. a 18. ledna. Do té doby se samozřejmě můžou objevit další zájemci.

„Bude zajímavé sledovat i ustavující schůzi Sněmovny a to, kdo a jak na ní bude aktivní. Členové ODS se můžou předhánět o mediální pozornost a pak aspirovat na předsedu nebo předsedkyni ODS,“ upozornil politolog Školník.

Kdo by měl být novým předsedou ODS?

celkem hlasů: 570

Konec „strejcokracie“

Mezi občanskými demokraty se také skloňuje varianta, že nový předseda po Fialovi bude jen takovým převozníkem strany do dalšího kongresu za dva roky. Až na něm by si mohli zvolit skutečnou vůdčí osobnost s potenciálem dovést stranu v příštích sněmovních volbách k vítězství.

„Nový předseda dá prostor etablovat se novému lídrovi, který jednoznačně musí vzejít z poslaneckého klubu ODS,“ uvedl člen ODS z Ostravy Radim Ivan. Podle něj strana potřebuje konec „strejcokracie“. Myslí tím to, že na předních pozicích ve straně se pořád dokola objevují ty stejné tváře politiků. Tyto volby ukázaly, že ani voliči už o veterány ODS nestojí, když se Zbyněk Stanjura nebo Stanislav Blaha nedostali do Sněmovny.

Ivan tvrdí, že strana potřebuje v čele radikální změnu, a ne dalšího „strejce“. „Někteří zkušení členové, čti strejcové, na okresech si myslí, že se vymění Pažout za Horáčka a jede se dál. Ne, nejede. Chci všechny strejce varovat. Vidíme vás,“ napsal Ivan na sociální síť X.

Vstoupit do diskuse (53 příspěvků)

Kunovský: Ať politici nefilozofují a začnou se stavět byty, hrozí průšvih

Nejčtenější

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta hlasů, druhá koalice SPOLU získala 23,36 %. Andrej Babiš prohlásil, že preferuje jednobarevnou...

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...

Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko

Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout do poslední nitky. Snímek Michala Růžičky z Czech Press Photo 2019 ukazuje, jak i z obyčejné...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení

Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru Prahy. Podle informací iDNES.cz musela zasáhnout jeho soukromá ochranka. Politik v podniku slavil...

Babiš mluvil se Zelenským. Vyjádřil mu podporu, naznačil návštěvu Ukrajiny

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš hovořil s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Hovořili spolu o aktuální situaci. Prezidentovi napadené Ukrajiny, která se plnohodnotné ruské agresi brání už...

9. října 2025  13:15,  aktualizováno  14:24

Promlčeno. Policisté odložili případ Balaštíkové, chtěla si objednat zabití psa

Policie odložila kvůli promlčení případ končící poslankyně Margity Balaštíkové zvolené za ANO, která se podle zveřejněných nahrávek snažila objednat zabití psa partnerky svého exmanžela. Na odložení...

9. října 2025  14:17

Bývalá náměstkyně Kratochvílová jde po pár dnech z vězení na svobodu

Nejvyšší soud (NS) přerušil bývalé náměstkyni ministryně školství Simoně Kratochvílové výkon trestu. Důvodem je skutečnost, že zatím nepadlo rozhodnutí o dovolání bývalého nejvyššího státního...

9. října 2025  14:12

ODS hledá nového předsedu. Kupka mlží, Kuba má podle politologa jednu nevýhodu

Petr Fiala končí jako předseda ODS. Na lednovém kongresu strany se po prohraných volbách nebude ucházet o místo ve vedení strany. Ostatní členové teď mají zhruba tři měsíce na to, aby se rozhodli,...

9. října 2025  14:09

S Okamurou bych do vlády nešla, tvrdila Schillerová. Šlo mi o referendum, hájí se

Místopředsedkyně hnutí ANO Alena Schillerová v dubnu minulého roku prohlásila, že by nepřipustila vládu s SPD. Jako důvod uvedla, že hnutí Tomia Okamury je, na rozdíl od ANO, protizápadní. Okamuru...

9. října 2025  14:02

Český slavík 2025

Nový ročník ankety Český slavík se rozběhl ve středu 10. září, kdy bylo spuštěno hlasování. Hlasuje se online na stránkách Slavíka na portálu televize Nova, která odvysílá slavnostní vyhlášení v...

9. října 2025  13:51

Soud požádal Sněmovnu o vydání Babiše v kauze Čapí hnízdo

Aktualizujeme

Soud ve čtvrtek poslal do Sněmovny žádost o vydání šéfa hnutí ANO Andreje Babiše ke stíhání v kauze Čapí hnízdo. Informaci redakci iDNES.cz potvrdila mluvčí soudu Kateřina Eliášová. Babiš získal...

9. října 2025  13:02,  aktualizováno  13:40

Náročná přestavba křižovatky D1 a D2. První kritická fáze nastane o víkendu

Matkou křižovatek přezdívají silničáři monumentálnímu křížení dálnic D1 a D2 na jihu Brna. Je jednou nejvytíženějších v Česku, denně tudy projede až 80 tisíc aut. Její stávající uspořádání už ale...

9. října 2025  13:40

Pražskou zoo po rezignaci Bobka řídí náměstkyně, rýsuje se nový kandidát

Pražskou zoologickou zahradu povedou do konce října dvě její náměstkyně, Markéta Hoidekrová a Eliška Pellešová. Ve čtvrtek to potvrdila náměstkyně primátora Jana Komrsková (Piráti). Mezitím by měli...

9. října 2025  13:38

Proti mému spolupracovníkovi se chystá diskreditační kampaň, oznámil Fiala

Premiér Petr Fiala z ODS svolal výbor pro zpravodajskou činnost kvůli informacím o připravované diskreditační kampani proti jednomu ze svých nejbližších spolupracovníků. Tvrzení se mají týkat...

9. října 2025  11:31,  aktualizováno  13:35

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Příměří v Gaze vstoupilo v platnost, tvrdí egyptská televize. Až večer, zní z Izraele

Dohoda o první fázi mírového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa pro Pásmo Gazy začala podle egyptské televize Al-Káhira platit v 11:00 SELČ. Nejmenovaný zdroj z kanceláře izraelského premiéra...

9. října 2025  11:31,  aktualizováno  13:06

STAN chce místopředsedu Sněmovny. Nebudeme destruktivní, slibuje Rakušan

Hnutí STAN bude mít jako třetí největší poslanecký klub ve Sněmovně zájem o post místopředsedy Sněmovny, řekl šéf hnutí, ministr vnitra Vít Rakušan. Místopředsedkyní Sněmovny za STAN dosud byla Věra...

9. října 2025  12:44,  aktualizováno  13:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.