ODS chce dostat 300 miliard korun občanů na trh. Plánuje fond Národ sobě

Jak přišel zrovna na částku 300 miliard korun? Uvedl, že aktuálně leží ladem na běžných spořících účtech a na penzijních účtech dva biliony korun. „Kdyby se nám podařilo zaktivovat 10, 15 procent těchto investic, tak se bavíme o částce 300 miliard. Tato investice může být pro všechny občany,“ zdůraznil Drobil.
Česká republika by zřídila investiční fond Národ sobě. Institucionálním zakladatelem by nebylo ministerstvo financí, ale mezi ministerstvem financí a investičním fondem by byla vložena struktura, která by se jmenovala Národ sobě Foundation. Investiční fond by následně emitoval investiční akcie.
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Jeho plán, který bude strana dál rozpracovávat, schválila tento týden stínová vláda občanských demokratů v Ostravě.
„Nechceme lidem říkat, kam mají investovat, chceme jim dát možnost investovat do vlastní země,“ zaznělo při prezentaci plánu opoziční strany při setkání s novináři.
Fond nebo jeho podfondy budou investovat do energetiky, infrastruktury, obrany, technologií a do zdravotních i sociálních služeb.
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„Podfondy budou na denním principu obchodovány na burze,“ uvedl místopředseda občanských demokratů a stínový ministr průmyslu a obchodu Pavel Drobil.