Odpuštění poplatku seniorům by bylo pro Českou televizi likvidační, řekl Chudárek

O odpuštění poplatků některým skupinám obyvatel, například seniorům, uvažuje ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) jako o mezikroku před tím, než vláda poplatky zcela zruší a zavede jiný způsob financování, pravděpodobně ze státního rozpočtu.
Poplatky by podle jeho vyjádření v deníku Blesk mohly být zrušeny od roku 2027. Hlavním cílem podle něj je, aby lidé ušetřili.
Koncesionářské poplatky zrušíme, řekl Klempíř. Dřív je chtěl zachovat
Chudárek se podle svých slov s Klempířem v minulých dnech sešel a ukázal mu věkové složení plátců poplatku a také jaké prostředky jdou na výrobu pořadů. „Vychází z toho, že kdybychom měli z poplatků méně, tak bychom nemohli veřejnou službu naplňovat,“ podotkl Chudárek.
Vláda Andreje Babiše (ANO) má ve svém programovém prohlášení zrušení rozhlasového a televizního poplatku. Česká televize po zvýšení poplatku v loňském roce ze 135 na 150 korun měsíčně očekává v letošním roce výnos 6,73 miliardy korun, tedy o 580 milionů Kč, respektive o devět procent meziročně více. Celkový rozpočet ČT je 8,5 miliardy Kč.