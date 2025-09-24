„Odolnost je připravenost na krizi. A krize může přijít kdykoli. Může se týkat jednotlivce i celé společnosti. Pokud nejste připravení, může vás zničit, a to nikdo nechce,“ uvedl na představení nového výzkumu spoluzakladatel institutu Solvo Alexander Braun.
Průměrný index odolnosti v Česku dosáhl letos 102 bodů ze 226. Podobně jsou na tom i Němci (100), Slováci (97) a Švédové (104). V žádné zemi průměrná odolnost nepřesáhla polovinu.
V číslech
zdroj: institut Solvo
Svou odolnost můžete zjistit vyplněním dotazníku na stránkách institutu.
Češi se přitom hodnotí optimističtěji. Sami sobě přisoudili v průměru 6,3 bodu z deseti. Třetina populace se považuje za velmi odolné, realita indexu ale ukazuje výrazné rezervy.
Upozorňuje na to nový průzkum institutu Solvo. „Dělali jsme ho v kontextu dalších tří evropských zemí. Překvapilo mě, že rozdíly v odolnosti nejsou tak velké. Česká republika má číslo odolnosti 48 % ze 100, což mi přijde nízké. Ale ani severské státy na tom nejsou o moc lépe,“ říká Tykač.
Do indexu nevstupovaly proměnné jako pohlaví, věk, vzdělání ani jiné sociodemografické charakteristiky. Pro výzkum bylo naopak důležité, jaká je důvěra lidí v instituce, jak jsou adaptabilní, fyzicky aktivní či materiálně zabezpečení.
V oblasti fyzického zdraví si Češi vedou průměrně. Nová data institutu Solvo ukazují, že více než 60 % populace má nadváhu a čtvrtina dětí trpí obezitou. „Naše společnost je hodně pohodlná, což je hodně vidět na dětech. Jsou méně odolné nejen fyzicky, ale i psychicky,“ doplňuje Tykač. Podle ní je dnešní generace dětí příliš hýčkaná.
Mladým chybí mentální odolnost, přehnaně je ochraňujeme, říká lektorka
„Stali jsme se helikoptérovými rodiči. Kolem jedináčků neustále pobíháme a snažíme se splnit každou jejich potřebu. Ale to není dobré pro výchovu. Rodiče by měli být průvodci, ale také děti vystavovat tlaku,“ dodává zakladatelka institutu Solvo.
Ještě vážnější je situace v duševní oblasti – 30 % Čechů je podle indexu Světové zdravotnické organizace (WHO) na hranici deprese, což je nejvíc ze všech sledovaných zemí.
Češi věří hlavně záchrance a hasičům
V kategorii důvěry v instituce Češi dosáhli průměrně 44 %, podobně jako Němci, ale méně než Švédové (51 %). Nejvyšší důvěře se těší záchranná služba a hasiči (8,6 a 8,5 bodu z 10), zatímco vláda (3,7), sněmovna (3,9) nebo sociální sítě (3,5) zůstávají hluboko pod průměrem.
Výzkum ukázal, že 70 % Čechů vnímá riziko války, ale většina se tím zatím výrazně netrápí. Pouze 11 % lidí je připraveno bránit zemi se zbraní v ruce, 18 % by raději přesunulo rodinu na bezpečnější místo v Česku a 15 % by hledalo útočiště v zahraničí.
Mladým jsme stvořili náročný svět, nejsou to sněhové vločky, říká psychiatr Horáček
Podle Ivany Tykač je důležité o tématu odolnosti mluvit i z tohoto důvodu. „Už tři roky je válka na Ukrajině. Máme drony v Polsku. Nechci vyvolávat paniku, ale je potřeba vědět, co dělat v případě ohrožení a jak být připraveni,“ dodává.
Podle Tykač i Brauna je důležitější než kdy dřív vnášet téma odolnosti do české společnosti. „Je důležité debatu otevírat, proto jsme dnes tady. Musíme o tom mluvit předem, protože v momentě krize už odolnost budovat nemůžete. Tu vždycky budujete před ní,“ říká Braun.
Tykač doplňuje, že potřeba udělat takový průzkum vznikla už během covidu. „Najednou přišlo něco, čemu jsme neuměli dobře čelit, a bylo jasné, že se na to musíme připravit. Pak přišla válka na Ukrajině. Něco, na co jsme vůbec nebyli zvyklí, protože jsme roky žili v představě, že válka už nebude. Říkali jsme si tedy, co udělat, abychom to zvládli. Od praktických věcí, co mít doma, až po to, jak být odolnější jako jedinci, a tím i jako společnost. Tyto události nás přivedly k průzkumu, který nyní představujeme veřejnosti,“ uzavírá Tykač.