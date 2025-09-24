Češi si fandí, ale odolnost jim chybí. Index ukázal slabiny i příležitosti

Veronika Pitthardová
  11:16
Nový průzkum institutu Solvo ukázal, že Češi nejsou tak odolní, jak si sami myslí. Index odolnosti v tuzemsku dosáhl jen 48 procent možného maxima. Češi se přitom hodnotí optimističtěji. Sami sobě přisoudili v průměru 6,3 bodu z deseti. „Index je na můj vkus dost nízký,“ říká zakladatelka institutu Solvo Ivana Tykač. Podobně jsou na tom Německo, Slovensko a Švédsko.
Zakladatelé institutu Solvo Ivana Tykač a Alexander Braun (23. září 2025)

Zakladatelé institutu Solvo Ivana Tykač a Alexander Braun (23. září 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Zakladatelé institutu Solvo Ivana Tykač a Alexander Braun (23. září 2025)
Ivana Tykač, zakladatelka institutu Solvo (23. září 2025)
Představení nového výzkumu institutu Solvo „Odolnost jedince“. (23. září 2025)
Představení nového výzkumu institutu Solvo „Odolnost jedince“. (23. září 2025)
17 fotografií

„Odolnost je připravenost na krizi. A krize může přijít kdykoli. Může se týkat jednotlivce i celé společnosti. Pokud nejste připravení, může vás zničit, a to nikdo nechce,“ uvedl na představení nového výzkumu spoluzakladatel institutu Solvo Alexander Braun.

Průměrný index odolnosti v Česku dosáhl letos 102 bodů ze 226. Podobně jsou na tom i Němci (100), Slováci (97) a Švédové (104). V žádné zemi průměrná odolnost nepřesáhla polovinu.

V číslech

  • Průměrná odolnost ČR: 102 bodů ze 226 (≈ 48 %)
  • Mezinárodní srovnání: Německo 100, Slovensko 97, Švédsko 104
  • Sebehodnocení Čechů: 6,3 z 10 bodů
  • Nadváha: více než 60 % populace
  • Obezita dětí: cca 25 %
  • Duševní zdraví: 30 % Čechů na hranici deprese (nejvíce ze sledovaných zemí)
  • Důvěra v instituce (průměr ČR): 44 %

zdroj: institut Solvo

Svou odolnost můžete zjistit vyplněním dotazníku na stránkách institutu.

Češi se přitom hodnotí optimističtěji. Sami sobě přisoudili v průměru 6,3 bodu z deseti. Třetina populace se považuje za velmi odolné, realita indexu ale ukazuje výrazné rezervy.

Upozorňuje na to nový průzkum institutu Solvo. „Dělali jsme ho v kontextu dalších tří evropských zemí. Překvapilo mě, že rozdíly v odolnosti nejsou tak velké. Česká republika má číslo odolnosti 48 % ze 100, což mi přijde nízké. Ale ani severské státy na tom nejsou o moc lépe,“ říká Tykač.

Do indexu nevstupovaly proměnné jako pohlaví, věk, vzdělání ani jiné sociodemografické charakteristiky. Pro výzkum bylo naopak důležité, jaká je důvěra lidí v instituce, jak jsou adaptabilní, fyzicky aktivní či materiálně zabezpečení.

V oblasti fyzického zdraví si Češi vedou průměrně. Nová data institutu Solvo ukazují, že více než 60 % populace má nadváhu a čtvrtina dětí trpí obezitou. „Naše společnost je hodně pohodlná, což je hodně vidět na dětech. Jsou méně odolné nejen fyzicky, ale i psychicky,“ doplňuje Tykač. Podle ní je dnešní generace dětí příliš hýčkaná.

Mladým chybí mentální odolnost, přehnaně je ochraňujeme, říká lektorka

„Stali jsme se helikoptérovými rodiči. Kolem jedináčků neustále pobíháme a snažíme se splnit každou jejich potřebu. Ale to není dobré pro výchovu. Rodiče by měli být průvodci, ale také děti vystavovat tlaku,“ dodává zakladatelka institutu Solvo.

Ještě vážnější je situace v duševní oblasti – 30 % Čechů je podle indexu Světové zdravotnické organizace (WHO) na hranici deprese, což je nejvíc ze všech sledovaných zemí.

Češi věří hlavně záchrance a hasičům

V kategorii důvěry v instituce Češi dosáhli průměrně 44 %, podobně jako Němci, ale méně než Švédové (51 %). Nejvyšší důvěře se těší záchranná služba a hasiči (8,6 a 8,5 bodu z 10), zatímco vláda (3,7), sněmovna (3,9) nebo sociální sítě (3,5) zůstávají hluboko pod průměrem.

Výzkum ukázal, že 70 % Čechů vnímá riziko války, ale většina se tím zatím výrazně netrápí. Pouze 11 % lidí je připraveno bránit zemi se zbraní v ruce, 18 % by raději přesunulo rodinu na bezpečnější místo v Česku a 15 % by hledalo útočiště v zahraničí.

Mladým jsme stvořili náročný svět, nejsou to sněhové vločky, říká psychiatr Horáček

Podle Ivany Tykač je důležité o tématu odolnosti mluvit i z tohoto důvodu. „Už tři roky je válka na Ukrajině. Máme drony v Polsku. Nechci vyvolávat paniku, ale je potřeba vědět, co dělat v případě ohrožení a jak být připraveni,“ dodává.

Podle Tykač i Brauna je důležitější než kdy dřív vnášet téma odolnosti do české společnosti. „Je důležité debatu otevírat, proto jsme dnes tady. Musíme o tom mluvit předem, protože v momentě krize už odolnost budovat nemůžete. Tu vždycky budujete před ní,“ říká Braun.

Zakladatelé institutu Solvo Ivana Tykač a Alexander Braun (23. září 2025)
Ivana Tykač, zakladatelka institutu Solvo (23. září 2025)
Představení nového výzkumu institutu Solvo „Odolnost jedince“. (23. září 2025)
Představení nového výzkumu institutu Solvo „Odolnost jedince“. (23. září 2025)
17 fotografií

Tykač doplňuje, že potřeba udělat takový průzkum vznikla už během covidu. „Najednou přišlo něco, čemu jsme neuměli dobře čelit, a bylo jasné, že se na to musíme připravit. Pak přišla válka na Ukrajině. Něco, na co jsme vůbec nebyli zvyklí, protože jsme roky žili v představě, že válka už nebude. Říkali jsme si tedy, co udělat, abychom to zvládli. Od praktických věcí, co mít doma, až po to, jak být odolnější jako jedinci, a tím i jako společnost. Tyto události nás přivedly k průzkumu, který nyní představujeme veřejnosti,“ uzavírá Tykač.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“

Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na lánském zámku. Podle archivářů a expertů je většina slov na pěti stránkách formátu A5 v angličtině....

OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas

Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké Británie a i se svou ženou Melanií navštívil královskou rodinu. Společně povečeřeli i zhlédli vojenskou...

Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou

Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a jeho chotí Melanií přistála na hradě Windsor, kde je přivítal princ a princezna z Walesu a následně...

Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech předložit fotografické a vědecké důkazy o tom, že první dáma Francie je žena. Prezidentský pár chce...

Stačil jeden záběr na záchody a Rusové vyzradili ústředí elitní dronové jednotky

Ruský propagandista Vladimir Solovjov se bude možná muset zapsat do seznamu „nepřátel Ruska“. V jeho reportáži se totiž objevily záběry, ze kterých novináři z Rádia Svoboda odvodili polohu ústředí...

Starobní i další důchody vzrostou od ledna v průměru o téměř sedm stovek

Přímý přenos

Zvýšení starobních, invalidních a pozůstalostních penzí od ledna příštího roku schválila vláda. Důchody se zvýší o 240 korun a k tomu se u většiny zvedne i zásluhová procentní část o 2,6 procenta....

24. září 2025  5:24,  aktualizováno  11:58

Krásné zprávy, psal diskutér po ruském útoku. Od soudu dostal prospěšné práce

Pražský soud potrestal stovkou hodin obecně prospěšných prací muže, který na sociálních sítích oslavoval ruské válečné zločiny na Ukrajině. Rozhodnutí, podle nějž se muž dopustil schvalování...

24. září 2025  11:58

Šichtařová finance, Ševčík školství, Turek zahraničí. Kdo chce řídit ministerstva

Premium

Už jen devět dní zbývá do voleb, ve kterých lidé rozhodnou, kdo povede zemi v následujících čtyřech letech. Redakce iDNES.cz připravila přehled adeptů, kteří mohou usednout ve vybraných ministerských...

24. září 2025  11:46

Film roku? Obraz dneška? Akční drama s DiCapriem zatím sklízí jen samou chválu

Jedna bitva za druhou, tak se jmenuje očekávaný film režiséra Paula Thomase Andersona s Leonardem DiCapriem v hlavní roli. Kritici předních britských a amerických webů jsou zatím ze snímku, který...

24. září 2025  11:42

Ruské okupanty je potřeba z Ukrajiny vykopat, prohlásil Lipavský

Ministr zahraničí Jan Lipavský řekl, že ruské okupanty je potřeba z Ukrajiny vykopat. Uvedl to v reakci na obrat amerického prezidenta Donalda Trumpa v postoji k válce na Ukrajině. Lipavský s Trumpem...

24. září 2025  11:42

Náročný zásah. Policie ukázala video z nálezu válečné munice v rušné části Brna

Téměř osm hodin až do pozdního večera trval v úterý zásah v brněnských Žabovřeskách po nálezu munice, výzbroje a dalšího armádního vybavení z druhé světové války. Náročná operace v rušné části Brna...

24. září 2025  11:40

Volby do Poslanecké sněmovny 2025 ONLINE: Piráti navlékli černé overaly

Sledujeme online

Volby do Poslanecké sněmovny se v Česku konají 3. a 4. října. Sledujte předvolební kampaň, volby samotné i povolební vyjednávání v podrobné online reportáži iDNES.cz.

24. září 2025  11:21

Minisérie Gerta Schnirch podle Kateřiny Tučkové zahájila festival Serial Killer

Premiéra prvního dílu televizní minisérie Gerta Schnirch v úterý zahájila osmý ročník brněnského festivalu Serial Killer. Sledoval ji zaplněný sál Divadla Reduta. Minisérie se natáčela v Brně a na...

24. září 2025  11:21

Mladí musí mít dvě až tři děti, aby bylo na důchody, říká lídr SPD na jižní Moravě

Řadu let působil Miroslav Ševčík jako děkan na Vysoké škole ekonomické v Praze. Dlouhá léta se rovněž aktivně vyjadřuje k politice. V minulosti vystupoval na kongresu ODS, později přičichl ke...

24. září 2025  11:18

„SOCDEM jako fíkový list KSČM.“ Krajská kandidátka Stačilo! je plná paradoxů

Deset komunistů a pouze dva sociální demokraté. Takovou převahu má KSČM na vysočinské kandidátce hnutí Stačilo!. Je tam nejpočetněji zastoupenou stranou. Krajský šéf SOCDEM Martin Hyský přitom dodnes...

24. září 2025  11:17

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Češi si fandí, ale odolnost jim chybí. Index ukázal slabiny i příležitosti

Nový průzkum institutu Solvo ukázal, že Češi nejsou tak odolní, jak si sami myslí. Index odolnosti v tuzemsku dosáhl jen 48 procent možného maxima. Češi se přitom hodnotí optimističtěji. Sami sobě...

24. září 2025  11:16

Za střelbu na kamion dostali cizinci podmínky. Jeden z nich ze síně naštvaně odešel

Samosoudce Okresního soudu Plzeň-sever potrestal dva cizince, kteří podle jeho závěru letos v lednu na dálnici D5 vystřelili neznámým předmětem při předjíždění na kamion a rozbili mu okno u dveří...

24. září 2025  11:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.