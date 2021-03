Kdo doplatí záchranářům odměny? Kraje na ně nemají, odbory jdou za Babišem

Odbory žádají pro záchranáře stejné odměny jako při první vlně. Nikoliv navrhovaných 75 tisíc, ale 120 tisíc korun. Obhajují si to tím, že záchranáři nedostávají příplatky. Ministr zdravotnictví Jan Blatný dříve uvedl, že vyšší odměna by byla vůči ostatním nefér. Doplatit by jim to mohly prý třeba kraje, jenže ty stále čekají, jak rozhodne vláda a zároveň podotýkají, že na to nemají.