Prymula: Nelze se opájet, že průběh delta mutace bude výrazně mírnější

„Standardní přístup se zdá být selhávajícím. V tuto chvíli už skrze normální cesty nepřichází mnoho lidí, kteří by chtěli být očkovaní a systém se zpomaluje,“ řekl Prymula, který v tom vidí i ekonomický přínos.

„Vyplatí se to obrovským způsobem, protože lockdowny jsou nesmírně nákladné, v hodnotě několika miliard denně,“ podotkl bývalý ministr zdravotnictví.



Hrozba delta mutace

Prymula ve vysílání Rádia Impuls mluvil také o delta mutaci covidu-19. Podle epidemiologa není možné zvyšující se počty nakažených brát na lehkou váhu. „Nemůžeme se úplně opájet, že průběh onemocnění s mutací delta bude výrazně mírnější,“ varoval Prymula.



Podle epidemiologa se ukazuje, že příznivá data z Velké Británie, která informovala o mírnější závažnosti průběhu delta mutace onemocnění covid-19, byla ovlivněna tím, že se jednalo o mladší ročníky, jelikož starší lidé jsou v Británii proočkováni až z 99 procent.



Exministr zdravotnictví si myslí, že ještě není čas k úplnému rozvolnění koronavirových restrikcí po vzoru Británie, kde je proočkovanost populace daleko vyšší než v Česku.



„Kdybychom pustili veškerá opatření, jako to dělá Velká Británie, tak by to zákonitě vedlo k prudkému nárůstu a také zvyšujícímu se počtu pacientů v nemocnicích, možná i zemřelých,“ uvedl Prymula.