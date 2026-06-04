Díky jeho modelům srdce a srdečních buněk mohou nejen farmaceutické firmy testovat účinnost a případnou nebezpečnost léků. Sám se snaží zjišťovat, jak vznikají a jak se chovají srdeční arytmie třeba v kombinaci s dalšími chorobami. Jakub Tomek propojuje práci v laboratoři s matematickými operacemi v počítači. Jako výpočetní a experimentální kardiolog našel zázemí na univerzitě v Oxfordu v Británii. A vrátit do Česka se jen tak nehodlá.
„Český akademický systém je pro vědce ze zahraničí obtížně čitelný a uzavřený, navíc trpí velkou mírou byrokracie a často nízkými mzdami,“ vysvětluje Tomek, proč pro něj není české vědecké prostředí dostatečně atraktivní.
Když už se expati vracejí, tak nejčastěji nikoli kvůli vědě, ale z osobních důvodů, například kvůli stárnoucím rodičům.