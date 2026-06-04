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Odliv mozků z Česka: vědci mizí v cizině, zpět nechtějí. Pomohou Plagovy změny?

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Vědci mizí. Ministr školství Robert Plaga chce změnu. | foto: koláž iDNES David Votruba

Markéta Lankašová
  13:30
Řada českých vědců opouští Česko a o návratu neuvažují. Vadí jim zejména nízké mzdy a zastaralý systém, jakým je tuzemská věda řízená. Ministr Robert Plaga proto připravuje nový zákon, jenže ten se univerzitám nelíbí. Bojí se prý politizace.

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Díky jeho modelům srdce a srdečních buněk mohou nejen farmaceutické firmy testovat účinnost a případnou nebezpečnost léků. Sám se snaží zjišťovat, jak vznikají a jak se chovají srdeční arytmie třeba v kombinaci s dalšími chorobami. Jakub Tomek propojuje práci v laboratoři s matematickými operacemi v počítači. Jako výpočetní a experimentální kardiolog našel zázemí na univerzitě v Oxfordu v Británii. A vrátit do Česka se jen tak nehodlá.

„Český akademický systém je pro vědce ze zahraničí obtížně čitelný a uzavřený, navíc trpí velkou mírou byrokracie a často nízkými mzdami,“ vysvětluje Tomek, proč pro něj není české vědecké prostředí dostatečně atraktivní.

Když už se expati vracejí, tak nejčastěji nikoli kvůli vědě, ale z osobních důvodů, například kvůli stárnoucím rodičům.

Matouš Glancředitel Czexpats in Science

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Řada českých vědců opouští Česko a o návratu neuvažují. Vadí jim zejména nízké mzdy a zastaralý systém, jakým je tuzemská věda řízená. Ministr Robert Plaga proto připravuje nový zákon, jenže ten se...

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