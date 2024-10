Poslanci připravili odkladovou novelu, šestiletých ve školkách má být méně

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Přechod mezi mateřskou a základní školou by měl být podle poslanců plynulejší a odkladů by mělo výrazně ubýt. Česká republika se totiž dlouhodobě potýká s vysokým procentem odkladů, ten u nás aktuálně dostane zhruba každé čtvrté až páté dítě.

Návrh počítá s tím, že odklady budou pro děti dostupné jen ve výjimečných případech na základě doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa a školského poradenského zařízení. Pokud dítě dostane odklad, poradna bude muset navrhnout doporučení pro individuální vzdělávací plán. Novela také přináší povinnost pro mateřské školy, aby předávaly výsledky pedagogického diagnostikování a vyhodnocení poskytovaných podpůrných opatření do nástupní základní školy.

Podle návrhu poslanců se má změnit doba zápisů do první třídy. Teď k zápisu chodí děti v dubnu, nově by se měly zápisy konat od poloviny ledna do poloviny února.

Novela také ruší opakování prvního ročníku, dodatečný odklad a od září 2029 také přípravné třídy. Ve třídě, kde bude alespoň 15 prvňáčků, bude podle návrhu asistent pedagoga. Rušit chtějí poslanci i známkování v prvním a druhém ročníku. Nahradit ho má slovní nebo kriteriální hodnocení.

Tiskové konference v Poslanecké sněmovně se vedle Pavla Klímy zúčastní ministr školství Mikuláš Bek (STAN), Jan Berki (STAN), Renáta Zajíčková (ODS), David Šimek (KDU-ČSL), Jana Berkovcová (ANO) a Martin Úlovec (Piráti).