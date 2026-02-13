Poslanci budou schvalovat odklad vyplácení nové superdávky o čtvrt roku

Autor:
  5:30
Na mimořádné schůzi poslanci v pátek projednají návrh na odložení vyplácení superdávky příjemcům dosavadních sociálních podpor o čtvrt roku. Posun má podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO dát úřadům práce víc času na přepočítání vyplácené částky. Na programu schůze je i odklad změn v životním minimu.
Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě. Na snímku...

Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě. Na snímku ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka ANO). (3. února 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Ministr práce a sociálních věcí za ANO Aleš Juchelka (11. února 2026)
Tisková konference poslaneckého klubu ANO. Na snímku zleva Radek Vondráček,...
Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě. Na snímku Aleš...
Jednání zástupců vlády a odborů o navýšení platů ve veřejném sektoru a státní...
5 fotografií

Juchelkova novela odkladu superdávky předpokládá, že by lidé by své nynější dávky na bydlení, živobytí a děti pobírali až do července, ne do dubna. Novou částku v podobě superdávky by dostali poprvé v srpnu místo května. Předloha také posouvá změny v životním minimu z května na říjen.

„Rozhodli jsme se prodloužit přechodné období z toho důvodu, že digitalizace funguje, jak má, nicméně úřad práce nestíhá kapacitně,“ řekl po jednání vlády Juchelka. Podle něj delší období na zpracování umožní vyvarovat se chyb a provést posuzování majetku. „Klienti nepocítí žádný výpadek příjmů,“ řekl ministr.

Superdávka nahradila příspěvky a doplatky na bydlení, příspěvky na živobytí a dětské přídavky. Jejich příjemci o ni měli požádat do konce loňského roku. Úřad práce dostal 333 800 žádostí. K tomu bylo přes 55 tisíc nových žadatelů a v lednu přibylo dalších více než 15 tisíc.

Druhá novela, kterou poslanci projednají na mimořádné schůzi mění částky životního minima od července a odkládá úpravu v posuzování nároku domácnosti na superdávku z letošního července na červen 2028. Nově se už nemá hodnotit situace společně posuzovaných osob, ale členů domácnosti.

Životní minimum se má zvýšit pro samotného dospělého z 4860 na 5500 korun a pro prvního dospělého v domácnosti z 4470 na 5000 korun. Pro další dospělé v rodině se má naopak snížit ze 4040 na 3750 korun.

Vstoupit do diskuse

Přátelství, nebo autorita? Expertka popisuje největší úskalí začínajících učitelů

Nejčtenější

OBRAZEM: Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Před dvaatřiceti lety, 4. února 1994 v 19 hodin, odstartovalo z Národního muzea první vysílání TV Nova. Komerční televize se záhy stala jedničkou na českém televizním trhu. Připomeňte si moderátory,...

Selhání úřadů. Epsteinovy spisy jsou plné nahých snímků a citlivých údajů obětí

Fotografie z Epstein Files

Extrémně citlivá data, nahé fotografie či čísla bankovních účtů. To vše se nachází v dokumentech, které byly zpřístupněny veřejnosti ve věci sexuálního skandálu Jeffreyho Epsteina. Masivní únik...

EXKLUZIVNĚ: Fotoalbum z motocyklové dovolené prezidenta Pavla ve Španělsku

Český prezident Petr Pavel na motocyklové dovolené v Andalusii (leden 2026)

Ještě snad nikdy nebyla dovolená českého prezidenta Petra Pavla pod takovým drobnohledem veřejnosti. Jeho boj na politické scéně patří k hlavním tématům posledních týdnů. Když spor se stranou...

Epstein odkázal stamiliony běloruské milence, volal jí těsně před svou smrtí

Epsteinova přítelkyně Karyna Shuliaková v New Yorku (30. května 2024)

Jeffrey Epstein si před smrtí přál, aby podstatná část jeho peněz připadla jeho přítelkyni pocházející z Běloruska. Mezi dědici jsou uvedeni také jeho bratr či harvardský profesor matematiky Martin...

Malou Rosie vyfotil bez kalhotek, skandální výstava zažehla kulturní válku

Robert Mapplethorpe: Rosie (1976) Snímek publikujeme v cenzurované podobě

Tak a je to venku. Jsem zvrhlík. Pedofil! O nic lepší než Epstein. Jinak bych tento článek nikdy nenapsal... Ale možná, možná jsem ve skutečnosti milovník moderního umění, syrového a provokativního,...

Poslanci budou schvalovat odklad vyplácení nové superdávky o čtvrt roku

Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě. Na snímku...

Na mimořádné schůzi poslanci v pátek projednají návrh na odložení vyplácení superdávky příjemcům dosavadních sociálních podpor o čtvrt roku. Posun má podle ministra práce a sociálních věcí Aleše...

13. února 2026  5:30

Příprava na Motosalon: Jak vybrat první motorku pro začátečníka

Honda CB1000 GT

Brněnské výstaviště se v březnu stane dějištěm největšího středoevropského veletrhu dvou kol, který zásadně ovlivní trh s motocykly pro nadcházející sezónu. Pro začínající jezdce, kteří se připravují...

13. února 2026

Rok, nebo deset? Úřady netuší, jak dlouho trvá povolování bytů

V litvínovské čtvrti Chudeřín si zájemci mohou koupit hrubou stavbu „řadovky“...

Podle developerů trvá povolování stavby až deset let. Zcela opačný pohled, než který dlouhodobě prezentují developeři, nedávno přinesla Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve...

13. února 2026

Energetiku jsme zničili, teď rozmlátíme železnici. Rusko chce Ukrajinu paralyzovat

Premium
Po útoku. Stanice v Lozové stále nese viditelné stopy ruského útoku.

„Byla noc a všichni spali,“ vzpomínala Teťana Tkačenková, vedoucí nádraží v Lozové v ukrajinské Charkovské oblasti, které je důležitou železniční křižovatkou. „Probudil mě obrovský výbuch, bydlím...

13. února 2026

Motoristé mají plán, co dál s Turkem. Sám to nevyloučil, ulevilo by se i Babišovi

Premium
Ikonická postava. Pro Motoristy zůstává Filip Turek jejich hlavní tváří. Stranu...

Poté, co začátkem února definitivně zhasla byť jen teoretická naděje, že by prezident jmenoval Filipa Turka ministrem životního prostředí, začali Motoristé řešit, co bude vlastně s jejich „ikonickou...

13. února 2026

Navzdory petici s 11 tisíci podpisy Praha pokračuje v instalaci LED osvětlení

Lampa od sochaře Krištofa Kintery.

Téměř tři hodiny se na pražském zastupitelstvu přeli zastánci oranžového světla s obhájci instalovaných nových bílé svítících LED lamp veřejného osvětlení. Zastupitelé následně odhlasovali, že...

12. února 2026  22:27

Skleníkové plyny neohrožují zdraví, popírá Trumpova vláda vědecké poznatky

Donald Trump na palubě Air Force One

Americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) ve čtvrtek odstoupila od vědeckého stanoviska, že emise skleníkových plynů ohrožují lidské zdraví, a odstranila tak základ pro federální...

12. února 2026  21:01,  aktualizováno  22:05

VIDEO: Tramvajová tatra se řítila Sarajevem a vykolejila. Dívce amputovali nohu

Jeden mrtvý a dva zranění po vykolejení tramvaje v Sarajevu

Tramvaj československé výroby typu K2YU ve čtvrtek vykolejila v hlavním městě Bosny a Hercegoviny Sarajevu. Dvoučlánkový vůz zrovna projížděl obloukem, když podle záběru na sociálních sítích...

12. února 2026  21:56

V Ondřejově u Prahy po výbuchu a následném požáru garáže zemřel muž

Hasiči a policisté zasahovali u požáru v Ondřejově u Prahy. Jeden člověk požár...

Při výbuchu a následném požáru, který zasáhl garáž rodinného domu, zemřel ve čtvrtek večer muž ve věku 57 let. Příčinu neštěstí v Ondřejově u Prahy vyšetřují kriminalisté, řekl policejní mluvčí Pavel...

12. února 2026  21:11

Trumpova diplomacie v Íránu: tisíce starlinků opozici a víra v dobrou dohodu

Americký prezident Donald Trump a izraelský premiér Benjamin Netanjahu během...

Americký prezident Donald Trump si myslí, že vytváří podmínky pro uzavření dobré dohody s Íránem, řekl izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Podotkl však, že sám má pochybnosti ohledně kvality...

12. února 2026  20:17

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Soudí nás dřív, než padne obvinění. Ředitel promluvil o kauze sporných defibrilátorů

Premium
Ředitel fakultní nemocnice Olomouc Roman Havlík

Kriminalisté prověřují, zda lékaři Fakultní nemocnice Olomouc neimplantovali některým pacientům, zejména těm, kteří byli zařazeni do mezinárodní studie, defibrilátory ICD, i když je nepotřebovali....

12. února 2026  20:06

Koho kryjete? Kongres si „podal“ bojovnou Trumpovu ministryni kvůli Epsteinovi

Americká ministryně spravedlnosti Pam Bondiová čelila otázkám Kongresu v...

Americká ministryně spravedlnosti Pam Bondiová čelila otázkám rozhořčených zákonodárců o způsobu, jakým se její úřad vypořádal s kauzou sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Odmítla se omluvit...

12. února 2026  19:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.