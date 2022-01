Do hospody jen s testem? Slib se odkládá. PCR testy teď potřebuje Válek jinde

„Proč je v současné době režim očkování – nemoc? Z toho prostého důvodu, že když se nakazí očkovaní nebo ti, co prodělali nemoc, tak to riziko, že budou mít závažný průběh onemocnění, je velmi malé,“ uvedl ministr zdravotnictví za TOP 09.

„Pokud se nakazí ten, který nemoc neprodělal, není očkovaný, má jenom PCR, tak to, že má PCR, nijak neovlivní závažnost jeho choroby,“ argumentuje nyní Válek. A završil to prohlášením: „PCR kapacity především blokujeme pro ty, co jsou symptomatičtí, abychom je včas a efektivně mohli léčit.“ Oproti tomu jak vystupoval před volbami jako zdravotní expert koalice Spolu, je vidět významný posun.

Bývalá vláda Andreje Babiše loni 18. listopadu schválila, že k tomu, aby lidé mohli jít do restaurace nebo ke kadeřníkovi, od 22. listopadu nestačí PCR test. „Budou se muset vykázat očkováním či prodělanou nemocí,“ řekl k tomu po jednání vlády tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Válek tehdy reagoval, že nová vláda bude podle něj uznávat PCR testy. O tom, že se rozhodně musí vrátit uznávání PCR testů, mluvil ještě krátce po jmenování novým ministrem zdravotnictví. „Je nutné ukázat, že když přijdu do této místnosti, bude minimální šance, že budu šířit koronavirus, když budu mít test,“ podotkl ministr zdravotnictví v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS.

Nyní ale dál platí pravidla, která nastavila Babišova vláda a Válek říká, že je předčasné mluvit, co bude „po omikronu“. Neočkovaným, který se ani očkovat nechtějí a čekají na uznávání PCR testů, aby mohli všude tam, nyní mohou jen očkování či po prodělané nemoci, nechává naději. „Určitě stále uvažujeme o tom, že všechny ty režimy musí přijít do procesu,“ řekl ve středu neurčitě ministr zdravotnictví.