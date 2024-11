Chcete média veřejné služby doslova vyhladovět, vyčetl Jakob ANO a SPD

Stalo se to v úterý večer ve 22:20, když už skončilo jednání o vládním návrhu, který se týká platů politiků, soudců a státních zástupců. A zbýval ještě jeden bod, který se koalici na návrh šéfa poslanců ODS Marka Bendy podařilo dostat na program.

„My nechceme zvedat lidem poplatky České televize a Českého rozhlasu, tak já avizuji, že jsem připravena vzít si pauzu na jednání klubu hnutí ANO,“ prohlásila Schillerová.

„Pokud se tento bod začne projednávat, ani hnutí SPD nemá zájem na jeho projednání a zvednutí poplatků České televizi a Českému rozhlasu. Takže avizuji, že si také vezmu pauzu, pokud k tomu dojde,“ navázal na ni šéf poslanců SPD Radim Fiala.

Dvě dvouhodinové žádosti o pauzu ukončily jednání. „Podařilo se vám tento bod vyobstruovat. Není to dobrá zpráva pro demokracii v naší zemi,“ okomentoval to šéf poslanců TOP 09 Jan Jakob.

„Je to jednoznačný signál o tom, že ten bod obstruujete, že kvůli vám nebude ten zákon do 1. 1. schválen a že chcete média veřejné služby doslova vyhladovět. Je to vaše zodpovědnost a je to špatně, protože média veřejné služby jsou důležitou součástí svobodné demokratické společnosti. Vypovídá to o vás,“ vyčetl opozici.

Vláda navrhuje zvýšení poplatku pro Českou televizi na 150 korun za měsíc a Českému rozhlasu na 55 korun. Návrh vlády počítá i s rozšířením okruhu poplatníků o domácnosti, které sice nemají televizní přijímač nebo rádio, ale mají chytrý mobilní telefon nebo internetové připojení a mohou tak veřejnoprávní média sledovat i bez televizního přijímače.

Šéf ČT Jan Souček už pohrozil, že nezvýšení poplatků může vést k redukci počtu kanálů České televize ze šesti na tři. „V managementu České televize není nikdo, kdo by chtěl provozovat šest vyjedených krámů. Pokud tedy nedojde k navýšení poplatků, směřujeme k redukci počtu kanálů z šesti na tři: ČT1, ČT2 a ČT24,“ přiznal Souček v rozhovoru pro web Info.cz.