Oděvní banka kompletuje balíky s oblečením. Pomáhají seniorům i samoživitelkám

Na první pohled dům jako každý jiný. V jeho útrobách ovšem najdete ráj krabic a regálů s pečlivě složeným oblečením. Nacházíme se v třeboradické Oděvní bance, která pomáhá nejen s oděním samoživitelů, seniorů a sociálně slabších, ale i s ekologickou likvidací oblečení, které už nelze dál použít.

Ale pozor. Regály praskající ve švech tu nenajdete. Vše má svůj systém. „Dětské, dámské a pánské se třídí do regálů podle velikosti. Jedna z dobrovolnic doplňuje, druhá mezitím odebírá a kompletuje oblečení do krizového balíku,“ vysvětluje ředitelka Oděvní banky.

Krizový balík je kompletní set oblečení bez spodního prádla. Jeden člověk se z něj obleče od hlavy až k patě. Je zabalený v bílém, váží čtyři až pět kilo a popsaný je trochu tajemně: H140, K170, K120. Je to ale prosté. Podle písmena poznáme, zda je balík pro holku (H) nebo kluka (K), a pak následuje požadovaná velikost.

„Žádosti na takové balíky nám chodí i od fyzických osob, ale to je méně časté. Nejběžnější je žádost skrz potravinové banky, s nimiž spolupracujeme. Máme přes dvě stovky lokálních neziskovek, které k nám do oděvní banky posílají požadavky na balíky. My je připravíme podle potřeby a odesíláme,“ popisuje systém distribuce oblečení Pavlousková.

Právě k tomuto účelu slouží palety s obrovskými krabicemi. Do nich se třídí krizové balíky podle regionů.

„Na ty máme pravidelné svozy. Každý týden přijede velká dodávka a krabice odveze do centrálního skladu v Dubči. Z něj už se balíčky společně s jídlem rozvážejí dál,“ dodává Pavlousková.

Neplést si banku s popelnicí

Balíků a krabic mají v Třeboradicích nespočet. Ale stále jich není dost. „Oblečení je na světě hodně, ale nedostává se potřebným,“ potvrzuje jednoduchou rovnici ředitelka iniciativy.

Poměrně jasně to říkají i statistiky. V Česku ročně vyhodíme až 180 tisíc tun oblečení. Oděvní banka však za jeden rok vyexpeduje a rozdá potřebným čtyřicet tun. A to je oproti vyhozenému oblečení stále kapka v moři.

„Občas jsme úplně plní a pak máme najednou do týdne prázdné sklady, protože přijde obrovská poptávka. Taková situace nastala například po nedávných povodních. Určitě bychom toho potřebovali víc,“ dodává Pavlousková.

Kam vyhazujete oblečení, o nějž už nemáte zájem? celkem hlasů: 24 Do kontejneru na textil 88 %(21 hlasů) Do popelnice s komunálním odpadem 4 %(1 hlas) Daruji ho neziskové organizaci 0 %(0 hlasy) Prodám ho 8 %(2 hlasy)

Zároveň ale jedním dechem doplňuje, že oblečení by mělo být čisté a neponičené. Jen takové Oděvní banka vyexpeduje dál. Dárci by si určitě neměli tuto ani podobné iniciativy plést s místem, kam mohou odhodit nepotřebné věci z garáže. I to se ale stává.

„Takové věci dáváme do průhledných pytlů, které po nás znovu třídí náš dlouhodobý partner Potex. Většina oblečení z těchto oranžových kontejnerů dostává život právě skrz Oděvní banku. Zároveň spolupracují i s jinými neziskovkami, takže z pytlů často vytřídí horší oblečení, které pak rozdá Armáda spásy,“ vypráví Pavlousková o koloběhu textilu. Ten úplně nepoužitelný už jde na ekologickou likvidaci.

Pomoc potřebným

Textil putuje do Oděvní banky hned z několika zdrojů. Do Třeboradic denně najíždí desítky krabic ze Zásilkovny z míst po celém Česku. Týdně jich tu přijmou i přes dvě stovky. Takové balíky jsou od lidí z celé republiky.

„Dárci mohou snadno přispět, a to zasláním balíčku s oblečením zdarma přes Zásilkovnu. Stačí na podacím místě Zásilkovny nahlásit kód 98716876, který platí pro standardní zásilky do pěti kilo,“ vysvětluje ředitelka Oděvní banky.

Další zásilky pak přicházejí z firemních sbírek. Zapojují se ministerstva, ale i jiní aktéři státní správy.

Ačkoliv si Oděvní banka neklade žádné podmínky na sezonní oblečení, momentálně vyhlásila podzimní výzvu. Skrz ni chce nasbírat co nejvíce teplého oblečení, které se bude hodit na zimu.