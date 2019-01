Voliči všech stran více podporují oddlužení bez podmínky splatit 30 procent

Zatímco 47 procent dotázaných soudí, že osobní bankrot by měl být umožněn všem, kteří se pět let snaží splácet, a nemají nekalé úmysly, jen 35 procent míní, že by měl být umožněn jen lidem, kteří za pět let splatí alespoň třicet procent dluhu. Zbytek účastníků průzkumu (18 procent) nevěděl.

V Česku je přitom takřka 900 tisíc lidí v exekuci, velká část dlouhodobě a bez reálné šance se z dluhů dostat. Zastánci třicetiprocentní hranice říkají, že brání morálnímu hazardu, tedy aby si lidé půjčovali s vidinou bankrotu.

Bezbariérové oddlužení má podle zjištění agentury Median větší podporu nejen mezi nezaměstnanými, ale i mezi zaměstnanci a podnikateli. Variantu bez podmínky splatit alespoň třicet procent podpořilo 52 procent dotázaných OSVČ a podnikatelů. Oddlužení bez zachování dosavadní podmínky splácení podporují voliči všech stran ve Sněmovně, i opozičních pravicových. Průzkum proběhl od 7. do 11. ledna na reprezentativním vzorku 831 respondentů.

Senát v prosinci vrátil novelu insolvenčního zákona Sněmovně, chce mimo jiné umožnit vyhlášení osobního bankrotu i nejchudším. Senátoři z novely doporučili vypustit ustanovení o soudním přezkumu, pokud by dlužník během pěti let nezaplatil alespoň 30 procent dlužné částky. Zmírnění podmínek požadovaly po Senátu organizace pracující s lidmi v předlužení. Senát navrhl zrušit i podmínku, podle níž by splátka věřitelům musela být ve výši nákladů na odměnu insolvenčního správce.