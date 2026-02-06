„Ty dveře zavřel nedodržením ústavy prezident republiky, nikoliv premiér Babiš. Ten splnil vše, co nám slíbil a co je napsáno v koaliční smlouvě,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz Šťastný.
Premiér Andrej Babiš po schůzce s prezidentem oznámil, že celá věc kolem Filipa Turka a jeho angažmá ve vládě je uzavřena, že se ministrem nikdy nestane. Nezůstali Motoristé v té válce s Hradem tak trochu sami?
To je rozhodnutí prezidenta republiky, nikoliv předsedy vlády, a tak je nutné to brát. A k tomu není co víc dodat než jen odkázat na slova našeho předsedy Petra Macinky na plénu Sněmovny při hlasování o nedůvěře.
Všímám si, že je dnes už jasně viditelné spojení mezi opozicí a prezidentem republiky. A v tomto ohledu jde v mých očích již o klasický politický střet.