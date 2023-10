Pavel dělá u mluvčí chybu, míní experti. Život na dvoře je krátký, řekl Ovčáček

Odchod Řehákové z pozice mluvčí prezidenta Petra Pavla se podle komentátora Martina Schmarcze dal očekávat. „Poté, co byla sesazena z postu ředitelky komunikace, se to všeobecně čekalo. Když vás vyhazují, tak se to často dělá na dvě části,“ řekl Schmarcz v pořadu 360° na CNN Prima NEWS.

Že jde o očekávaný krok, tvrdí také politolog Jan Kubáček. „Paní mluvčí Řeháková nebyla nejsilnější ve vystupování za prezidenta Petra Pavla. Bylo to o to viditelnější, že prezident není úplně rétor,“ podotkl Kubáček.

„Obklopuje se byrokratickým prostředím“

Schmarcz zároveň vyjádřil údiv, že z okolí pana prezidenta odcházejí lidé, kteří mu na Hrad pomohli. „Jsou odsouváni a vítězí tam člověk, který přišel zvenčí a později. To mi přijde zvláštní,“ řekl Schmarcz. S tím souhlasil i Kubáček.

„Pavel nedělá dobře, že se obklopuje jenom profesionálním byrokratickým prostředím, protože zapomíná, že vzešel z přímé volby a z unikátního, velmi silného, přímého mandátu a že poztrácí ten pro sebe cenný kontakt s republikou,“ popsal politolog.

Podle Schmarcze bude záležet, jestli nového ředitele komunikace vybere politická část úřadu, například poradce Lebeda, anebo jestli bude post obsazovat úřednická část pod vedením paní Vohralíkové. „Velmi důrazně bych doporučoval tu první cestu. Neumím si představit, že byrokratický aparát vybírá tak citlivý post, jakým je tiskový mluvčí.

To musí skutečně vybrat ti, kteří mají na starosti politiku, a musí vybrat hlavně člověka, se kterým si pan prezident sedne, protože to jsou dva nejbližší lidé, kteří spolu musí komunikovat velmi nablízko,“ zdůraznil komentátor a dodal, že se musí naučit společně myslet, používat stejná slova a rozumět si i instinktivně.

Z Hradu se stává mocenské sídlo

Odchod Řehákové pro web ŽivotvČesku.cz okomentoval i bývalý mluvčí prezidenta (exprezidenta Miloše Zemana pozn.red.) Jiří Ovčáček.

„Odchod tiskového mluvčího, ale i jakéhokoliv vedoucího pracovníka Hradu, který má přímý pracovní vztah k prezidentu republiky, se řeší pokud možno věcně, poklidně a bez zbytečného rozruchu. Hrad tedy nyní postupuje zcela standardně a není co vytknout. Nejvyšší úřad v zemi prostě vyžaduje jakousi dvorskou etiketu. A jak známo, život na dvoře bývá i krátký,“ řekl pro web Ovčáček.

Redakce iDNES.cz již před několika dny upozornila, že z Hradu se půl roku po inauguraci Pavla stává mocenské sídlo, v němž hlava státu nemá vždy hlavní slovo. Respektive ho začíná mít čím dál méně. Hlavní roli prý nyní hrají jeho „přítel po boku“, bývalý diplomat a nyní byznysman Petr Kolář, a také miliardář, podnikatel a filantrop Jan Dobrovský. A je tu také prezidentova kancléřka Jana Vohralíková.