Odbory vybízejí stát, aby neplatil méně za zdraví matek, dětí či seniorů

Se svým požadavkem chtějí jít zástupci odborů na středeční jednání tripartity, řekl šéf Lékařského odborového klubu Martin Engel. Ministerstvo zdravotnictví už dříve uvedlo, že věc bude ještě předmětem dalších jednání.

Podle neoficiálních informací nynější vláda chce platby za státní pojištěnce zmrazit na loňské úrovni, přestože minulá vláda rozhodla o jejich navýšení o 200 korun na 1 960 korun od letošního ledna. Tímto opatřením, které by platilo od dubna, by podle České televize stát letos ušetřil 10,8 miliardy korun. Stát platí zdravotní pojištění například za důchodce, děti, nezaměstnané nebo vězně. Nový návrh rozpočtu má vláda schvalovat ve středu, ještě před tím se má sejít tripartita.

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) má podle své mluvčí Viktorie Plívové informace o tom, že by kabinet mohl o zmrazení jednat. Bez dalších detailů návrhu je ale podle ní bezpředmětné záměr komentovat.

„Lze pouze konstatovat, že zmrazení plateb za státní pojištěnce by pro celý systém znamenalo výpadek ve výši téměř 15 miliard korun. Pokud by zároveň měly zůstat úhrady zachovány na současné úrovni, musela by např. VZP určitě využít prostředky z rezerv vytvořených v předchozích letech,“ uvedla Plívová.

Ředitel VZP Zdeněk Kabátek už v prosinci řekl, že pojišťovna letos zřejmě spotřebuje veškerou rezervu, kterou má na běžném účtu základního fondu, ze kterého se hradí zdravotní péče. V roce 2023 tak bude muset sáhnout do rezerv ostatních fondů, čímž dojde k vnitřnímu zadlužování.

Engel v pondělí řekl, že ministerstvo zdravotnictví odbory o záměru neinformovalo. Podle něj je ale v médiích prezentovaný záměr hazardem ve chvíli, kdy zatím není jasné, jak se bude vyvíjet epidemie covidu-19 a jaké dopady bude mít.

„Zdravotní pojišťovny na navýšené finanční prostředky nastavily své pojistné plány, vydaná úhradová vyhláška již druhý měsíc hradí zdravotnickým zařízením podle dohod, další finanční prostředky bude třeba vynaložit na testování a očkování. Zdravotnická zařízení také očekávají kompenzační vyhlášku, která bude řešit výpadky financí za odloženou péči a další vícenáklady např. za energie,“ uvedly odbory v dopise, pod který se vedle Engela podepsala předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková.

Odbory také připomínají, že pravidelnou valorizaci plateb za státní pojištěnce má vláda ve svém programovém prohlášení. „Ze všech výše uvedených důvodů (...) Vás žádáme, abyste, pokud záměr snížit platby za státní pojištěnce máte, od něho upustili,“ dodaly odbory.