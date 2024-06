Předáci odborů budou jednat s vládou o reformě penzí i zákoníku práce

Vztahy mezi vládou a odbory klesly na bod mrazu začátkem května. Zástupci odborové centrály ČMKOS předčasně opustili jednání s vládou. Popudily je výroky na adresu odborů na kongresu ODS.

Vadí jim chystané změny zákoníku práce, hlavně výpověď bez udání důvodů, což prosazuje hlavně ODS, i navržená podoba důchodové reformy se zvyšováním věku odchodu do důchodu.

„Způsob, forma, obsah sdělení, které pan premiér použil, nepovažujeme za slova premiéra, ale dotčeného politika, který neunesl naši kritiku a požadavek na to, aby se od slov dřívějšího ministra distancoval,“ kritizoval předsedu vlády Petr Fialu předseda odborové centrály ČMKOS Josef Středula.

„Musíme si říci, že odbory nejsou náš partner, ale náš nepřítel,“ řekl na kongresu ODS exministr Pavel Drobil. „Já si nejsem jist, jestli ten, koho chráníme bolševickým zákoníkem práce, je náš volič,“ tvrdil na kongresu ODS Drobil.

Odboráři pak ohlásili demonstraci proti záměrům kabinetu, kterou ale po útoku se střelbou na slovenského premiéra Roberta Fica odvolali. Požádali pak předsedu vlády Fialu o svolání schůzky a ten jim vyhověl.

Odbory požadují pro pracovníky veřejného sektoru růst platů o 15 procent od září. Ministr práce Marian Jurečka z KDU-ČSL uvedl, že v koalici bude navrhovat zvýšení od sedmi do deseti procent. Víc by podle šéfa resortu měli dostat přidáno zaměstnanci v kultuře, úředníci, nepedagogičtí pracovníci či lidé ve státní službě.

Vedení tripartity by mělo jednat i o vládní reformě penzí. Odboráři odmítají zvyšování důchodového věku nad 65 let. Předák největšího svazu KOVO Roman Ďurčo ale v pondělí oznámil, že průmyslové odbory by se klonily k pomalejšímu růstu podle návrhu demografů, a to o měsíc ročně. Jurečka už dřív iDNES.cz řekl, že jeho úřad variantu propočítává.

Sněmovna také projednává teď novelu zákoníku práce, která ruší zaručené mzdy ve firmách a nastavuje minimální mzdu na 47 procentech průměrného výdělku. Odbory jsou proti škrtnutí zaručených mezd v podnicích.