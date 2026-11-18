Státní zdravotní ústav je jednou ze zhruba 40 příspěvkových organizací ministerstva zdravotnictví, mezi nimi jsou fakultní nemocnice, rehabilitační i odborné ústavy. Podle výroční zprávy měl loni ústav 533 zaměstnanců.
|
Šéfku SZÚ udivily změny pro školní jídelny. Nemohu uvěřit, co se děje, kritizuje
Věnuje se ochraně a podpoře veřejného zdraví a prevenci nemocnosti. Sleduje například výskyt infekčních onemocnění, zajišťuje referenční laboratoře a podílí se na kontrole epidemií. Sídlí v několika budovách na pražských Vinohradech v sousedství Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.