Český učitel bere třikrát méně než kantor v Rakousku. Za stejnou práci

Před třemi lety zahájily školské odbory kampaň „Konec levných učitelů“, která měla ovlivnit růst platů ve školství. Částečně se to daří, například letos má být největší zvýšení platů pro pedagogy. Ministerstvo od ledna deklarovalo patnáctiprocentní navýšení platů učitelů a to deseti procenty do tarifních tabulek a pěti procenty do nenárokových složek.

Učitelé již dostali nebo dostávají mzdové či platové výměry, ve kterých mají desetiprocentní nárůst jejich základního tabulkového platu. Tyto peníze již na školy přišly ve formě záloh. Skutečný rozpočet však ředitelé budou znát až během února nebo března, protože rozpočty na školy musí rozepsat krajské úřady a jednotliví ředitelé ho projednávají s obcí s rozšířenou působností.

“Pětiprocentní nenároková složka ale automaticky neznamená, že ji dostanou všichni učitelé,” říká ředitel ZŠ Lázně Bělohrad Jaroslav Jirásko. “Tyto peníze jsou určené na to, abychom diferencovali kvalitu práce učitelů. Je na zvážení ředitelů škol, jak na základě konkrétních kritérií, které každá škola má, tyto peníze rozdělí. Skutečný nárůst u některých učitelů může tedy být i daleko vyšší než patnácti procentní. Těch pět procent můžeme využít buď na navýšení osobních příplatků nebo jako prémie za práci navíc,“ vysvětluje.

Protože učitelé mají tarifní platy podle odpracovaných let, základní plat se od prvního ledna tohoto roku mladým učitelům zvyšuje méně než starším, a to v rozmezí od 2600 Kč do 3400 Kč hrubého. Závěrečná data, jestli ministerstvo a vláda dodržely patnácti procentní nárůst platů, budou jasná až na konci roku.

Rakousko doženeme za osm let, když se bude dál navyšovat

Školské odbory chtějí pro následující rok navýšení platů učitelů o dalších patnáct procent. Stojí za nimi čísla s okolních i dalších evropských zemí.



„V poměru kupní síly a platu učitelů například v Rakousku nebo Německu je nepoměr výrazný,“ říká předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství František Dobšík.

Mzdy ČR celkem 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Nárůst % oproti předchozímu roku - 4,2 7 8,6 7,5 5,3 4,9 Nárůst Kč - 1108 1929 2536 2400 1830 1770 Dosažená průměrná mzda 26467 27575 29504 32040 34440 36270 38040

Regionální školství - pedagogičtí pracovníci 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Nárůst % oproti předchozímu roku - 5,2 6,5 12,34 15 15 10,1 Dosažený průměrný plat 26987 28384 30228 33958 39052 44910 49450 Nárůst Kč - 1397 1844 3942 5094 5858 4540 Relace k průměrné mzdě v ČR (= 100 %) 102 102,9 102,5 106 113,4 123,8 130

Poláci a Slováci ale na tom v porovnání s ČR lépe nejsou. Čísla ukazují, že jestli se mají čeští učitelé platově přiblížit například Rakousku, musely by se platy každoročně zvedat o patnáct procent po osm let za sebou.



Odboráři srovnávají české výplatní pásky pedagogů také s některými dalšími evropskými zeměmi, které dosahují při mezinárodních hodnoceních v přírodovědné, matematické a čtenářské gramotnosti obdobného počtu bodů. Český učitel je v úrovni toho, co naučí, zcela srovnatelný s kolegy z vyspělých zemí Evropské unie. U platu tomu tak ale není.

Srovnání ročních příjmů učitelů ve vybraných evropských zemích

„Apel odborů se plně potkává se strategií ministerstva, kterou naplňujeme, a je v souladu s programovým prohlášením. Já jsem rád, že odbory na to upozorňují a i mým plánem je navýšení o patnáct procent v roce 2020. Počítám i s deseti procenty pro nepedagogické pracovníky, respektive byl bych rád, kdyby ta částka byla taková,“ říká ministr školství Robert Plaga, který má za to, že vláda s tímto navýšením počítá.

„S ministryní financí jsme se dohodli, že školství bude řešeno prioritně, protože je to priorita vlády. Já pevně věřím, že to navýšení, kterého jsme dosáhli pro rok 2019, což je těch patnáct procent, se nám podaří zopakovat i v roce 2020. A potom v roce 2021 se nám podaří dosáhnout té kýžené hodnoty sto padesáti procent průměrné mzdy roku 2017,“ uzavírá ministr školství.