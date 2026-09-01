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Středula se vymezil vůči Juchelkovi. Odbory za švarcsystém nemůžou, vzkázal

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  16:13
Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se mimořádně sešli kvůli minimální...

Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se mimořádně sešli kvůli minimální mzdě. Tripartita projedná její zvýšení v příštím a přespříštím roce. Na snímku předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. (24. srpna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

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Odbory se ohradily proti tomu, že by i ony mohly za švarcsystém v Česku. Reagovaly tak na výroky ministra práce Aleše Juchelky (ANO) o tom, že odboráři nejsou dost silní a nevyjednali pracovníkům běžné podmínky.

Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) zdůraznila, že za nastavení pravidel, jejich kontrolu a vymáhání je odpovědný stát, ne odboráři. Odborová centrála kritizuje novou definici závislé práce neboli zaměstnání, kterou v pondělí schválila vláda.

„Vláda schválila zákon, který podle nás otevírá dveře švarcsystému. Ministr práce vzápětí prohlásil, že za švarcsystém mohou také odbory. Tak tedy úplně jasně: zákon předložila vláda. Definici závislé práce mění vláda. Inspekce práce je odpovědností státu,“ uvedl předák ČMKOS Josef Středula.

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Juchelka v pondělí před jednáním kabinetu o nové definici závislé práce řekl, že tady vidí i velkou úlohu odborů, aby se „emancipovaly a začaly konečně i ony chránit pracovní trh“. To, že je v Česku švarcsystém, je i záležitost odborů, protože nebyly silné, aby běžné podmínky dojednaly, uvedl ministr. Podle odborů Juchelka svými výroky začíná připravovat vládě alibi kvůli možným dopadům změny definice zaměstnání na pracovníky i státní rozpočet.

Podle návrhu se má nově jednat o závislou práci neboli zaměstnání tehdy, pokud je jménem zaměstnavatele, zaměstnanec ji pro něj dělá osobně a je podřízený. Nadřízenost a podřízenost je, pokud zaměstnavatel práci organizuje, kontroluje, pracovník ji dělá podle jeho pokynů a v určené pracovní době. Platit musí všechna kritéria. Závislá práce je za mzdu, plat či odměnu, na zaměstnavatelovy náklady a odpovědnost a na jeho pracovišti či dohodnutém místě.

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ČMKOS uvedla, že pokud se třeba neurčí pracovníkovi přesná pracovní doba, nemusí se o zaměstnání jednat. Nahradí se živností či obchodní smlouvou. Zaměstnavatelé ušetří na odvodech. Lidé mohou přijít o placenou dovolenou, nemocenskou, příplatky či odstupné.

Stát získá méně z pojistného, popsali odboráři. Podle nich by při případném rozšíření švarcsystému rozpočet přišel o miliardy. Pokud by se ze zaměstnání do podnikání přesunulo 10 tisíc lidí, výpadek by činil 2,4 miliardy korun. U půl milionu pracovníků by to bylo přes 120 miliard korun, spočítala ČMKOS.

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Podle podkladů k zákonu o platformové práci v Česku přes digitální platformy pracuje až 546 tisíc lidí. Z nich 139 tisíc platformovou práci vykonává přes 20 hodin týdně či z ní má víc než polovinu příjmu. Ministerstvo práce v podkladech k zákonu o platformové práci uvedlo, že navrhovaná změna definice závislé práce bude mít „zásadní dopady pro závěr“, zda činnost představuje zaměstnání.

Juchelka v pondělí uvedl, že nová definice má přinést větší právní jistotu při určování toho, kdo je zaměstnanec a kdo OSVČ. Zachovává pracovní flexibilitu a svobodu, kterou si lidé přejí, míní ministr.

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