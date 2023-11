Píše o zemědělství, říká odborář Dufek, proč pozval dezinformátora na protest

Učitelská platforma v pondělí oznámila, že se distancuje od pondělní demonstrace a jejích pořadatelů. Reagovala tak mimo jiné na vystoupení blogera, který si říká Vidlák, občanským jménem Daniel Sterzik, na demonstraci. Ten je znám svými proruskými postoji a překrucováním faktů.

Platforma také upozornila, že odbory nikoho neinformovaly, kdo bude na pódiu vystupovat. Poté upozornila, že se ke slovu dostali lidé, kteří na demonstraci neměli co dělat. V pondělí také vyzvala k rezignaci odborového předáka Josefa Středulu. Ten to odmítl. V rozhovoru pro iDNES.cz mimo jiné řekl, že by to bylo iracionální. Současně odmítl, že by ČMKOS pozvala právě zmíněného dezinformátora.

„Mě nezajímá Učitelská platforma“

„Toto byla volba Asociace samostatných odborů. Směřujete dotaz na pana Bohumíra Dufka,“ řekl v pondělí pro iDNES.cz Středula. Redakce iDNES.cz se obrátila tedy na zmíněného Dufka, jak vnímá distancování Učitelské platformy od pondělních protestů.

„Mě nezajímá Učitelská platforma, nezlobte se na mě,“ reagoval v úvodu na dotaz Dufek z Asociace samostatných odborů. Poté platformu označil za pofidérní organizaci.

„Neplní ani zákony České republiky. Nezveřejňuje o sobě výsledovky a účetní závěrky. To určitě bude asi sprostá buňka ODS, která má údajně dva tisíce členů. Až budou plnit zákony, tak se tím budu zabývat,“ reagoval dále Dufek.

Poté pro iDNES.cz přiznal, že na protest pozval zmíněného Vidláka. „Tento bloger píše hodně o zemědělství, také o zemědělství a potravinách mluvil. Je vidět, že vláda je totálně neschopná, když musí proti nám používat novináře s nějakou platformou,“ komentoval dále Dufek.

Poté opět zopakoval, že Učitelská platforma má málo členů. „My 80 tisíc odborářů a navíc to není odborová organizace. Já se také nevyjadřuji k tomu, jestli daný golfový klub nebo golfová organizace má odvolat svého předsedu,“ popsal Dufek na svém příkladu.

Redakce iDNES.cz se jej také dotázala, zda se neobává, že by pozvání Vidláka poškodilo význam pondělních protestů.

„To je právě ten obrovský omyl. Navíc já taky neříkám (premiéru Petru) Fialovi, koho pozvat na sjezd a tam pozvaný různý lidi a různý novináře, kteří také nepíšou pravdu,“ reagoval dále Dufek.

„Stávkující počítají s odezvou“

Politolog Milan Školník z Katedry humanitních věd Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze pro iDNES.cz řekl, že je těžké říci, zda celá záležitost odborům může uškodit.

„Samozřejmě to tomu nepřidá. Pokud je stávka takovéhohle rozsahu, je lepší zkoordinovat všechny aktéry, kteří by se mohli vyjádřit,“ komentoval spor politolog.

Podle jeho slov účelem jakýkoliv demonstrací či stávky je upozornit a získat mediální pozornost, získat i přízeň lidí, co akci sledují. Důvodem podle Školníka je vystrašit či vyděsit politickou reprezentaci.

„Stávkující počítají s tím, že to bude mít odezvu, je to přeci jen krajní řešení. I politická scéna to musí vzít opravdu vážně, pokud to doteď nebrala,“ pokračoval politolog.

Pokud se však objeví tendence se od akce distancovat, tak je to podle jeho slov problém. „Není to pak taková odezva, jaká by měla díky demonstraci, respektive stávce, být,“ vysvětlil dále Školník.

Vzkaz by měl být jednotný

Politolog má také za to, že pokud odbory chtějí vyslat jasný vzkaz vládě, tak by měl být jednotný.

„Čím více tam budou vystupující, kteří budou nějakým způsobem zpochybnitelní, například názorově odlišní, tím více to může akci jako takovou zpochybnit. Což pak politickou elitou i byla,“ upozornil.

Jestli by současný problém mohl poškodit další možné stávky, si však Školník nemyslí. „Samozřejmě kdykoliv sáhne vláda do peněženek občanů, tak je je něco, co je může nadzvednout. Na druhou stranu systematicky udržovat demonstrace nějak dlouhodobě je prostě vždycky problém. Pak samozřejmě mohou přijít alternativní formy protestu,“ doplnil politolog možnosti, kdy by se lidé mohli vrátit do ulic.