Reorganizace plánovaná od začátku července podle odborářů ohrozí funkční systém, oslabí odbornou kontinuitu a povede k odchodu zkušených pracovníků ze státní správy. Pokud úřad vlády podepíše delimitační protokoly s ministerstvy o převodu příslušných odborů, jsou odbory připraveny vyhlásit stávku.
Současně vyzvaly vedení úřadu vlády k jednání tento čtvrtek. Odboráři už dříve upozornili na to, že s nimi jejich nadřízení chystané změny v organizační struktuře předem neprojednali, což může být v rozporu se zákonem o státní službě.
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Současné nastavení Úřadu vlády je celé na hlavu. Tünde Bartha o chystaných změnách
„Odborová organizace Straka se stávkovou pohotovostí připojuje k obavám vyjádřených odbornou veřejností, která v posledních dnech opakovaně upozorňuje na rizika spojená s přesunem agend,“ uvedla odborová organizace Strakovy akademie.
„Výsledkem provedených změn bude naopak posílení těchto agend a jejich efektivnější ukotvení do budoucna, navíc se jim garantuje zachování platových podmínek. Na zítřek (čtvrtek) na 07:00 je pozvu k dalšímu jednání,“ sdělila Bartha.
Ministři spravedlnosti, kultury, práce a zdravotnictví by měli s vedoucí úřadu vlády Tünde Bartha uzavřít do 5. června protokol o předání přesouvaných odborů a oddělení včetně lidí, projektů a peněz.
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Nesystémové, nepřipravené. Odbory tepou změny na Úřadu vlády
Důsledkem přesunu části agend z úřadu vlády na ministerstva může být podle odborové organizace faktická destrukce výkonu v těchto oblastech, které se týkají zranitelných skupin obyvatel, ochrany základních práv a plnění závazků státu. Cílem stávkové pohotovosti je zabránit nevratným krokům vedoucím k přesunu či oslabení dotčených agend.
„Zachování jejich odborného a efektivního výkonu je podle odborové organizace možné pouze při ponechání příslušných odborů na Úřadu vlády České republiky a zachování stávajících garancí nadresortnosti,“ uvedla organizace.
Stávka není naším cílem, chceme jednat, vzkazují odbory
V případě, že Úřad vlády ČR podepíše delimitační protokoly, je odborová organizace připravena vyhlásit stávku s cílem dosáhnout svých požadavků, tedy především zastavit přípravy reorganizace a zahájit s vedením úřadu dialog.
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Babiš z Úřadu vlády přesouvá desítky lidí. Středula odsoudil, že bez porady s odbory
„Stávka není naším cílem. Je to krajní prostředek. Naším cílem je, aby se vedení úřadu vlády zastavilo, začalo jednat se svými zaměstnanci a přestalo od stolu připravovat kroky, které mohou mít nevratné dopady na fungování důležitých agend státu. Pokud ale vedení bude pokračovat bez skutečného dialogu, jsme připraveni bránit smysl naší práce i důstojné pracovní podmínky,“ řekl za odborovou organizaci Ondřej Medal.
O převedení odborů a oddělení, která se zaměřují na protidrogovou politiku, lidská práva či menšiny, rozhodla vláda v květnu. Návrh s přesunem agend, který předložili Bartha a premiér Andrej Babiš (ANO), vzbudil kritiku odborníků i dotčených zaměstnanců. Poukazují na to, že je potřeba nadresortní řízení, podle kabinetu bude ale fungování v novém systému efektivnější. V pondělí kvůli přesunu agend stávkovali odborníci na závislosti a sociální začleňování.