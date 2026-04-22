„Odbory Českého rozhlasu považují návrh zákona za neúplný, tedy ušitý horkou jehlou, a podle některých ustanovení i za nepřátelský. Navrhovaná výše financování Českého rozhlasu je pro odbory zcela nepřijatelná,“ zdůraznil předseda OS MEDIA a Rady OZO Českého rozhlasu Jan Křemen s tím, že navrhovaná výše financování významně omezí činnosti ČRo a také jeho nezávislost.
Česká televize má podle návrhu dostat příští rok z rozpočtu 5,74 miliardy korun, letos přitom televize počítá s tím, že od poplatníků vybere 6,73 miliardy korun. Český rozhlas má podle Klempíře dostat 2,07 miliardy korun, letos má přitom získat z poplatků 2,48 miliardy.
Klempířův návrh je velmi nedokonalý, řekl Havlíčkovi šéf Českého rozhlasu Zavoral
Za velmi nepovedený označil návrh také generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. „Beru to tak, že ten vládní návrh, tak jak byl vystřelen panem ministrem do veřejného prostoru, tak opravdu je velmi, velmi nedokonalý, a to jsem hodně diplomatický,“ řekl Zavoral.
Později by se k situaci měli vyjádřit také odbory ČT, ředitel televize Hynek Chudárek se odpoledne sejde s premiérem Andrejem Babišem. Podle Babiše je prostor pro úspory. „Různé nesmysly, že někoho ohrožujeme, to není pravda. Není to náš zájem, určitě to nechceme. Ten návrh je podle toho, jak to dělá sedmnáct členských států (EU),“ řekl v pondělí Babiš. Kabinet podle něj bude otevřený debatě.