Útok na Andreje Babiše, slovní napadání premiéra Petra Fialy. Proč je letošní kampaň takto vyhrocená?
Kampaň je určitě vyhrocená, ale nezapomínejme, že různé agresivní akce během volebních mítinků se odehrály i v minulosti. Připomněl bych třeba útok na Miroslava Sládka v Novém Boru v roce 1998, hromadné házení vajec na Jiřího Paroubka a členy ČSSD v několika městech a házení štěrku na Mirka Topolánka v Hustopečích v roce 2009 či ránu pěstí Bohuslavu Sobotkovi v Brně v roce 2010.
Letošní kampaň je výrazně poznamenaná napjatou mezinárodní situací, spojenou s postojem k různým formám pomoci Ukrajině, a s velmi polarizujícími vztahy k Rusku a k dalšímu vývoji evropské integrace, respektive k pokračování členství České republiky v EU a NATO.
Dá se říci, že se něco ve společnosti děje?
Ve společnosti se pořád něco děje. Volby jsou ale různými aktéry podávány jako střet o samotný charakter režimu a o dosavadním mezinárodně-politickém ukotvení, což zvyšuje vyhrocenost kampaně.
Také se výrazně posunuly možnosti ovlivňování dění na sociálních sítích, včetně využití umělé inteligence, což má vliv na efektivitu kampaně a na hloubku přesvědčení řady lidí o své pravdě, kterou chtějí prosazovat.
Nyní se projevují nové formy
Pokud bychom srovnali předešlé sněmovní volby. Například před 4, 8 a 12 lety. Je skutečně letošní situace vyhrocenější než v předešlých letech?
Česko už zažilo řadu vyhrocených kampaní. Poslední byla ještě hodně ovlivněna dopady covidových opatření. Ta současná má specifika právě v tom, že se odehrává v době krizového vývoje mezinárodních vztahů a řada lidí s ní spojuje naděje či obavy ze zásadní změny ukotvení Česka a jeho režimu.
S tím pak souvisí i militantní a nenávistné jednání nejaktivnějších podporovatelů.
|
Útočník, který napadl Babiše, se omluvil. Přidal také přání k narozeninám
Takže lidé mají prostě obavy?
Tyto volby jsou chápány jako více osudové, než ty předcházející, i když o silné osudovosti se mluví takřka v každé volební kampani. Samotné sociální sítě a možnost projevit názory přímo pod statusy politiků či možnosti uzavřít se do sociálních bublin už tu jsou také mnoho let.
Nyní se ale projevují nové formy, například sarkastická deepfake videa, byť jsou zatím za taková v politické propagandě většinou označována. A také se stává více militantní a dehumanizující rétorika v propagačních videích a memech.
Záleží na aktuálním psychickém rozpoložení
Vnímají to tedy lidé v současné době jinak, protože všechno je online a vlastně v přímém přenosu? Dá se tedy říci, proč se lidé chovají agresivněji?
To je na diskusi, ta agresivita není až tak nová. Hodně záleží na aktuálním psychickém rozpoložení některých lidí, které ovlivní formu prosazování jejich politických zájmů směrem k násilí. To je zřejmě i případ agresora z Frýdku-Místku, ale musíme počkat na výsledky vyšetřování.
Určitou roli mohou v této době hrát i prvky organizovanosti, protože nenávistný dav řvoucí na politika na mítinku jeho strany je možné využít k antipropagandě, zároveň to ale vede k vyhrocení střetů. A vliv na radikalizaci může mít i vnímání různých provokací, třeba ze strany skupiny kolem Oganesjana (youtuber MikeJePan, pozn. red.).
|
Jsi Ukrajinec! pokřikovali na Fialu v Budějovicích. Jedna žena na něj plivla
Mnozí mluví o polarizaci společnosti. Co se v ní vlastně děje? Co je to nebezpečné? Co může dalšího následovat?
Samotné různé názory na řadu problémů nejsou nic špatného, demokracie je postavena na pluralitě. Vývoj byl a je provázen střety. Polarizace začíná být nebezpečná, když ohrožuje základní soudržnost a fungování společnosti, když se díky jejímu vyhrocení přistupuje k nedemokratickým postupům a když hrozí, že díky polarizaci se uchopí moci síly působící destruktivně proti demokratickému režimu a svobodnému vývoji.
Nejsou vyloučeny ani hromadné násilné střety
Mohou podle vás přijít a horší útoky na politiky?
Bohužel se to nedá vyloučit, i když nyní bude zřejmě věnována jejich ochraně větší pozornost. Po útoku na Andreje Babiše se na sociálních sítích vyrojily názory, že nyní by takto či hůře měli být napadeni i vládní politici, přestože ti útok na předsedu ANO odsoudili.
Je třeba ocenit prohlášení Babiše, který apeloval na to, aby se útoky na žádné politiky neopakovaly. Do budoucna ale nejsou vyloučeny ani hromadné násilné střety lidí z protikladných táborů.
|
Babiš nebyl první. Útok zažil i Dolejš, Paroubek či Klaus se Zemanem
Hrají v současné době i nějakou roli extrémistické strany či právě tato rétorika?
Určitě posilují polarizaci a jejich příznivci jsou verbálně agresivní na sociálních sítích. Vyjádření, memy či videa šířené ve specializovaných skupinách na podporu extremistických a antisystémových stran přispívají k nenávistnému jednání členů takových skupin, například co se týká výhrůžek lidovými soudy, popravami a defenestracemi po vítězných volbách anebo po příchodu ruské armády.
Takové projevy příznivců extremistických a antisystémových stran, podporované i mnohoznačnými vyjádřeními politiků, vedou ale i k vyhrocení postojů části veřejnosti proti těm stranám a jejich politikům a příznivcům. Nelze přitom podceňovat ani nebezpečí toho, že i za současného stavu, kdy fungují bezpečnostní a justiční složky, začnou brát násilně spravedlnost do rukou lidé, kteří se domnívají, že tím chrání demokracii a tradiční euroatlantické ukotvení České republiky.
Bude záležet na složení nové vlády
Kdyby se to dalo říci obecně. Co může tohle celé přinést, bude společnost více agresivní, rozdělená?
Trend rozdělení společnosti trvá již dlouho, současný vývoj příkopy prohlubuje.
Opadne dejme tomu tato agresivní nálada po volbách?
Nemyslím si, že nějak podstatně opadne. Hodně bude záležet na složení nové vlády a jejích politických krocích směrem k zájmovým oblastem opozice, zvláště v oblasti mezinárodní politiky, kulturních válek a ekonomicko-sociální politiky.
Pokud se podíváme na Slovensko, vidíme, že v takto vysoce polarizované společnosti není takřka možné uklidnit rétoricky agresivně vedené střety s občasným přechodem k reálnému fyzickému násilí.