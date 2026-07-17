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Odboráři z Národní galerie píší Klempířovi. Nechápou, proč zrušil výběrové řízení

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  15:39
Ministr kultury Oto Klempíř

Ministr kultury Oto Klempíř | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Po jednání vlády, která odsouhlasila zrušení poplatků pro Českou televizi a...
Dočasná ředitelka Národní galerie Olga Kotková (9. dubna 2026)
Alicja Knast
Ministr kultury Oto Klempíř
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Základní odborová organizace Národní galerie Praha zaslala ministru kultury Otu Klempířovi (za Motoristy) otevřený dopis, ve kterém žádá vysvětlení jeho kroků vůči galerii. Odboráři ministra vyzvali zejména k zodpovězení otázek o způsobu rozhodování a komunikaci kolem výběru nového vedení instituce.

Klempíř (Motoristé sobě) letos v březnu odvolal ředitelku Alicji Knastovou, výběrové řízení na jejího nástupce v červnu zrušil a chce ho opakovat. Ministrovo vyjádření ČTK shání.

Do zrušeného výběrové řízení se podle ministra přihlásilo pět uchazečů. Do druhého kola postoupili tři kandidáti – ředitel Galerie výtvarného umění v Chebu (Gavu) Marcel Fišer, pověřená ředitelka NGP Olga Kotková a ředitel Alšovy jihočeské galerie Aleš Seifert. Výběrová komise doporučila ministrovi dva uchazeče k závěrečnému posouzení.

Klempíř zrušil výběr šéfa Národní galerie. Kandidátům chyběla zahraniční vize, uvedl

„Ukázalo se však, že důraz na mezinárodní rozměr, schopnost prosadit Národní galerii Praha v evropském a světovém kontextu a přinést skutečně ambiciózní zahraniční vizi nebyl při výběru akcentován v takové míře, jakou ministerstvo považuje za zásadní,“ sdělil tehdy Klempíř.

„Ministerstvo kultury pod Vaším vedením dosud neučinilo žádné oficiální vyjádření, které by tento krok srozumitelně vysvětlilo. Zaměstnanci instituce, odborná i široká veřejnost tak zůstávají odkázáni na mediální úniky, spekulace a dílčí vyjádření poskytovaná novinářům. Považujeme za nešťastné, že jedna z nejvýznamnějších sbírkových institucí v České republice je řízena způsobem, který vyvolává více otázek než odpovědí,“ napsali odboráři v dopise, který odeslali ministrovi 10. července. K tomuto pátku jej podepsalo 63 zaměstnankyň a zaměstnanců Národní galerie Praha. Klempíř na něj zatím neodpověděl.

Odboráři ministra také žádají o vysvětlení záměru budovat nový výstavní prostor v době, kdy Národní galerie Praha podle nich řeší chronické podfinancování, výstavbu depozitáře v Jinonicích, dokončení rekonstrukce paláce Kinských či další etapy obnovy Československého pavilonu v Benátkách. Náklady na první etapu stavby depozitáře Národní galerie Praha se loni odhadovaly na 2,2 miliardy korun. Bez nového depozitáře nelze přikročit k rekonstrukci Veletržního paláce, kde Národní galerie Praha sídlí.

Ministr Klempíř odvolal generální ředitelku Národní galerie Alicji Knast

Národní galerie Praha si letos připomíná 230 let od svého založení, které se váže ke vzniku Společnosti vlasteneckých přátel umění z 5. února 1796. V hlavním městě má šest budov se stálými expozicemi nebo výstavami, výstavy pořádá také ve Valdštejnské jízdárně, která patří Senátu. Galerie spravuje nejrozsáhlejší sbírku výtvarných děl v Česku, od antiky až po současnost.

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