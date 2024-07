KOMENTÁŘ: Nejen Mašíni. Odbojáři z Černého lva 777 na režim útočili bombami

V noci z 2. na 3. července roku 1949 provedla protikomunistická odbojová skupina Černý lev 777 nejvýraznější akci za celou dobu svého působení – šlo o bombový útok na sekretariát Komunistické strany Československa v Sedlčanech.

Organizace vznikla na přelomu let 1948 až 1949 a její působiště bylo v jižních a středních Čechách. Skupinu dali dohromady protikomunisticky a nábožensky založený Jiří Řezáč (20 let), soukromý zemědělec Jaroslav Sirotek (25 let) a dělník Bohumil Šíma (20 let).