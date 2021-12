Testování o Vánocích bude v mnoha krajích omezené. Někde už mají plno teď

Většinou mimo provoz budou o svátcích odběrová místa ve středních Čechách. Například testovací místo v kladenské nemocnici bude během vánočních svátků zavřené, ve čtvrtek 23. prosince bude fungovat dopoledne a stejně tak i na silvestra. Středočeská testovací místa mají zatím stále dostatek volných termínů a to i na středu a dny mezi svátky.

Kapacita testovacích míst na koronavirus v Jihočeském kraji zatím převyšuje poptávku. Situace by se neměla nijak změnit ani v období Vánoc. Testovací místa v regionu během svátků neplánují zásadnější omezení provozu. Sdělila to ředitelka holdingu Jihočeské nemocnice Zuzana Roithová.

Zavřená budou o Vánocích i na přelomu roku velká testovací centra provozovaná páteřními nemocnicemi v Libereckém kraji. „Lidé v testovacích centrech a v očkovacích centrech pracují s obrovským nasazením už více než rok, v nemocnicích se očkovat ani testovat nebude, i jejich pracovníci si potřebují vybrat volno,“ vysvětlil důvod hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). V provozu nebude ani krajská registrační telefonní linka.

Také odběrová místa v Ústeckém kraji budou během vánočních svátků zavřená. Volných míst na odběr před Štědrým dnem je v celém regionu jen několik v chomutovské nebo teplické nemocnici. Bez potíží si lze online rezervovat test od 27. prosince.

V Karlovarském kraji otevře jediné odběrové místo

Zřejmě pouze jedno testovací místo bude v době vánočních svátků otevřené v Karlovarském kraji, a to v Pomezí nad Ohří. Pokud někdo potřebuje test, aby mohl například na návštěvu za blízkými do domovů seniorů, měl by si pospíšit. Kapacity testovacích míst v kraji pro následující dny už jsou z velké části obsazeny.

Bez možnosti nechat si o Vánocích udělat test na nový koronavirus nebudou obyvatelé Plzeňského kraje. „Bude sice v omezeném rozsahu, ale jeho dostupnost je vzhledem k potřebám souvisejícím s hrozící možností rozšíření mutace omikron zachována,“ řekla hejtmanka Ilona Mauritzová (ODS). Například plzeňská Bioptická laboratoř kvůli zvýšenému zájmu na druhý svátek vánoční navýšila kapacitu.

Kapacity pražských nemocnic jsou často plné

V mnoha pražských nemocnicích se už před Štědrým dnem nelze objednat na preventivní PCR test, kapacity jsou plné. Nejbližší volné termíny jsou až po Vánocích. Například k testům ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady ve Všeobecné fakultní nemocnici se mohou zájemci hlásit nejdříve na pondělí 27. prosince. V Motole jsou volné termíny ještě i na neděli 26. prosince. Vyplývá to ze stavu rezervací ke středečnímu poledni. Mnohá odběrová místa mají ve svátečním období upravené provozní doby.

Poslední volné termíny na preventivní PCR testování v období vánočních svátků nabízejí odběrová místa v Olomouckém kraji. Zvýšenou poptávku po preventivním testování na sklonku roku eviduje například Fakultní nemocnice Olomouc, navýšila proto kapacitu pro tento typ testů. Některá odběrová místa v Olomouci budou v provozu i přes Vánoce a na přelomu roku.

Přírůstek pacientů s covid-19 za sedm dní v krajích 2000 Hlavní město Praha absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 6683 504,7 Případů 21. 12. 1284 97,0 Aktivních případů: 14375 1085,5 Mrtvých 3173 239,6 Středočeský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 8418 607,7 Případů 21. 12. 1662 120,0 Aktivních případů: 20336 1468,2 Mrtvých 3823 276,0 Jihočeský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 3396 527,3 Případů 21. 12. 769 119,4 Aktivních případů: 9054 1405,7 Mrtvých 2358 366,1 Plzeňský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 2630 445,8 Případů 21. 12. 502 85,1 Aktivních případů: 6847 1160,7 Mrtvých 2153 365,0 Karlovarský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 888 301,4 Případů 21. 12. 163 55,3 Aktivních případů: 1991 675,7 Mrtvých 1555 527,7 Ústecký kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 5284 643,6 Případů 21. 12. 1010 123,0 Aktivních případů: 13337 1624,6 Mrtvých 2973 362,1 Liberecký kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 3181 716,9 Případů 21. 12. 633 142,7 Aktivních případů: 8237 1856,5 Mrtvých 1389 313,1 Královéhradecký kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 3264 591,7 Případů 21. 12. 624 113,1 Aktivních případů: 9350 1694,9 Mrtvých 1986 360,0 Pardubický kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 3111 595,2 Případů 21. 12. 612 117,1 Aktivních případů: 9252 1770,2 Mrtvých 1686 322,6 Kraj Vysočina absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 3414 669,7 Případů 21. 12. 725 142,2 Aktivních případů: 9429 1849,5 Mrtvých 1568 307,6 Jihomoravský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 6229 522,6 Případů 21. 12. 1219 102,3 Aktivních případů: 19659 1649,3 Mrtvých 4213 353,4 Olomoucký kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 3298 521,8 Případů 21. 12. 533 84,3 Aktivních případů: 11157 1765,3 Mrtvých 2128 336,7 Zlínský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 3389 482,1 Případů 21. 12. 778 110,7 Aktivních případů: 10945 1557,0 Mrtvých 2019 287,2 Moravskoslezský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 6863 571,7 Případů 21. 12. 1299 108,2 Aktivních případů: 19809 1650,0 Mrtvých 4469 372,2 Zdroj: Otevřená data ÚZIS. Mapa je obarvena podle sedmidenního přírůstku případů na 100 tisíc obyvatel v daném okrese.

Kapacita testování na covid-19 bude na Vysočině o vánočních svátcích výrazně omezená. Z krajské aplikace na rezervaci termínů vyplývá, že už v úterý byla obsazena místa na 24. i 25. prosince. Oba dny bude v provozu jediné odběrné místo. V dalších dnech až do 30. prosince se k testování vrátí až devět odběrových míst. Podle informací kraje je důvodem uzavření soukromých laboratoří o svátcích menší personální kapacita v krajských nemocnicích.

Moravskoslezská centra očekávají zvýšený zájem o testování

Odběrová centra v Moravskoslezském kraji očekávají v závěru roku zvýšený zájem o testování na covid-19. Některé nemocnice z tohoto důvodu navýšily i kapacitu testovacích míst, řada odběrových center ale naopak zůstane během svátků uzavřená. I přesto zájemci o testování stále mají šanci najít v regionu volné termíny.

Testovací místa v nemocnicích ve Zlínském kraji budou mít o vánočních svátcích omezenou provozní dobu. Podle zástupců nemocnic není nápor na odběrová centra tak velký jako v předchozích dnech a týdnech.

V královehradeckých testovacích centrech omezí na vánoční svátky a na přelomu roku provoz. Například ve Fakultní nemocnici Hradec Králové bude odběrové centrum zcela zavřené 25. prosince a 1. ledna. Podobně postupují také krajské nemocnice, vyplynulo z vyjádření nemocnic. V kraji se testuje na covid-19 v sedmi zdravotnických zařízeních a také na dalších místech.

Odběrová místa nemocnic Pardubického kraje o vánočních svátcích omezí otevírací dobu. Na Štědrý den bude možné dát se otestovat pouze dopoledne v Pardubicích a Chrudimi. Přesný rozpis je na stránkách nemocnice. Sdělila to mluvčí společnosti Nemocnice Pardubického kraje Kateřina Semrádová.

Denní přírůstky nakažených podle stupně očkování

Lidé v Brně se budou moci nechat testovat na nemoc covid-19 i o vánočních svátcích. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně bude nabízet testy všechny sváteční dny, Fakultní nemocnice Brno bude mít zavřeno jen na Boží hod.

Bezplatně nyní mohou podstoupit dva PCR testy měsíčně lidé s dokončeným očkováním proti covidu-19. Pět PCR testů měsíčně pojišťovna hradí lidem mladším 18 let, osobám s jednou dávkou očkování a osobám s kontraindikací k očkování.

Epidemie koronaviru nyní v Česku slábne. V úterý přibylo podle údajů ministerstva zdravotnictví 11 825 nakažených, o téměř 4 900 méně než před týdnem. Zvolna se snižuje i zátěž nemocnic – hospitalizaci nyní vyžaduje 4 678 lidí s koronavirem, před týdnem jich bylo bezmála 6 100.

Sedmidenní incidence neočkovaných a očkovaných