Od začátku roku nastalo několik výpadků systémů napojených na registr zbraní

Autor: ,
  6:53
Policie a Digitální informační agentura (DIA) zaznamenaly v lednu a únoru čtyři větší výpadky funkčnosti systémů napojených na Centrální registr zbraní. Centrální registr zbraní od začátku roku používají například prodejci a provozovatelé střelnic pro kontrolu zbrojních oprávnění. Prodejci zbraní a střelnice hlásí se systémy opakované drobné problémy.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Policie ČR

Od začátku letošního roku začal platit nový zákon o zbraních a střelivu, který kromě jiného digitalizoval zbrojní oprávnění. Vlastníkům oprávnění pro držení zbraní tak přestaly platit fyzické zbrojní průkazy a lidé se prokazují přes občanské průkazy. Prodejci, provozovatelé střelnic a další subjekty oprávnění kontrolují přes Centrální registr zbraní. Následně pak zákazníkům například podniky mohou prodat střelivo, zbraň či jiné zboží nebo vpustit bez nutného doprovodu na střelnici.

Centrální registr zbraní je v provozu od 1. července 2014. Od září 2021 je podnikatelům umožněn přístup prostřednictvím identity s využitím elektronického občanského průkazu nebo jiných elektronických prostředků. V souvislosti s tím mají lidé podle policie opakovaně problém s přihlášením, za což ale podle ní nese zodpovědnost DIA.

Šakalova puška i náboje zanechané u dveří. Lidé nosí ve zbraňové amnestii rarity

K 1. lednu letošního roku byl registr rozšířen o nové funkcionality. Od začátku roku pak policie zaznamenala více než sedmihodinový výpadek 22. ledna, kdy při nasazování nové verze systému nastala programová chyba, a čtyřhodinový výpadek 19. února, kdy byla narušena síťová infrastruktura, nikoliv ale funkčnost registru.

„Je třeba zdůraznit, že krátkodobá nedostupnost Centrálního registru zbraní sama o sobě neomezuje podnikatelskou činnost subjektů. Podle zákona o zbraních a střelivu je držitel zbrojní licence povinen zapsat údaje do registru nejpozději před předáním a bez zbytečného odkladu po převzetí zbraně nebo střeliva, a v mimořádných odůvodněných případech může zápis provést až do dvou pracovních dnů od převzetí,“ řekla mluvčí policejního prezidia Irena Brodská.

DIA pak od začátku roku zaznamenala dva výpadky Identity občana, kvůli kterým mohly mít podnikatelé problémy ověřit potřebná oprávnění v registru zbraní. První byl 27. ledna a druhý 7. února. Oba trvaly zhruba 40 minut. Mluvčí agentury Jakub Palata sdělil, že zájem o přístup do registru zbraní se první týden po spuštění pohyboval okolo 2800 požadavků, koncem února se počet snížil na zhruba 500 požadavků týdně. Dopad potíží s přihlašováním na činnost obchodníků tak byl podle agentury minimální. „Není to ovšem nemožné a za případné obtíže se omlouváme,“ dodal Palata.

Hlas obchodníků

Například Peter Rácz z obchodu ProArms tvrdí, že problémy jsou poměrné běžné, nejčastěji, téměř denně, je podle něj problém s přihlášením. „Předpokládám, že problém je někde na straně přihlašovací entity. Zpravidla stačí to zkusit znova po pár minutách a funguje to. Větší či delší problém s přihlášením nebo se samotným Centrálním registrem zbraní eviduji jednou dvakrát do měsíce,“ dodal.

Zásadní problémy podle Rácze systémy nezpůsobují. Většina zákazníků je podle něj ochotná případný zápis do centrálního registru provést později a někteří sebou nosí výpis z Portálu občana.

Lidé odevzdali ve zbraňové amnestii už stovky zbraní, prvenství drží střední Čechy

Opačnou zkušenost ale mají například v obchodě Armed, kde kvůli zamezení přístupu do Centrálního registru zbraní nelze ověřit, zda zákazník má zbrojní oprávnění a nelze mu tak zboží vydat. To pak může mít podle zakladatele obchodu Pavla Zendulky také dopad na samotné tržby, přestože ne dramatický.

„Systém není příliš přínosný, a to jak z důvodu zmíněných výpadků, tak z důvodu, že neumožňuje zadávat záznamy o nákupech a prodejích zbraní a zejména střeliva také digitalizovaně. Vše se musí zadávat ručně,“ řekl Zendulka.

Komplikace eviduje také brněnská střelnice Trigger Service, podle jejího manažera Davida Martince ale neměly negativní dopad na tržby nebo na omezování provozu. Výpadky podle něj nikdy nebyly tak dlouhé, aby střelnice nesplnila některé zákonné termíny pro evidence. „Výpadky jsou a nějaké dětské nemoci to má, ale to je asi daň za každou změnu. Spíše digitalizaci vnímám jako přínos a pozitivum pro vedení různých evidencí a vykazování vůči policii. Jinak ekonomicky dopad to nemá,“ dodal Martinec.

Vstoupit do diskuse

Za rok umíme stáhnout biologický věk o dekádu, tvrdí vizionář Šrámek v Rozstřelu

Nejčtenější

Prostitutky v Dubaji mají díky uvázlým cizincům žně, večer s nimi vyjde draho

Dubaj se stala centrem prostituce v Perském zálivu.

Zatímco mnohé Čechy uvěznily v Dubaji salvy íránských raket, ruské prostitutky si nemohou stěžovat. V paralyzované metropoli Perského zálivu musejí obsloužit nejen zástupy asijských a arabských...

„Vybavený jako kůň.“ Clinton ve spojení s Epsteinem tvrdí, že nic špatného neudělal

Fotografie z Epstein Files. Bill Clinton v bazénu s Ghislaine Maxwellovou a...

Bill Clinton před sněmovním výborem v úvodním prohlášení uvedl, že neměl ponětí o zločinech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Americký exprezident čelí důkazům o desítkách společných letů,...

Zasažená Dubaj, zkáza v Teheránu. Válku na Blízkém východě zachytily satelity

Satelitní snímek přístavu Džebel Ali v Dubaji poté, co jedno z kotvišť...

Satelitní fotografie nabízejí pohled na rozsah škod, které o víkendu způsobily americko-izraelské údery na vojenská zařízení v Íránu i odvetné útoky na Izrael a země Perského zálivu, kde sídlí...

Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou

Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelská armáda v neděli pomocí raket zasáhla střed Teheránu. Také Írán útočil na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozvaly v Dauhá, Manámě nebo Dubaji. Izrael ohlásil už devět...

První dáma Pavlová sdílela společné fotky s prezidentem z lyžovačky v Alpách

První dáma a prezident republiky na prodlouženém víkendu v rakouských Alpách....

První dáma Eva Pavlová sdílela na svých sociálních sítích z prodlouženého víkendu v rakouských v Alpách, kam vyrazila se svým manželem a partou přátel.

ONLINE: Írán vyslal rakety na Izrael. Ten nadále útočí na libanonský Hizballáh

Sledujeme online
Izraelci nadále pokračují v útocích na libanonský Bejrút a tamní organizaci...

Írán přes noc vyslal balistické rakety na Izrael a izraelská armáda vyhlásila několikrát poplach. Podle agentury AFP byly v Jeruzalémě byly slyšet výbuchy. Hlášeni ale zatím nejsou žádní zranění a...

5. března 2026  6:29,  aktualizováno  7:01

Summit otevře debatu o dostupném bydlení a stavebnictví, vystoupí i ministři

Předseda představenstva Central Group Dušan Kunovský na Summitu dostupného...

Dostupnost bydlení, financování výstavby i budoucnost českého stavebnictví budou hlavními tématy čtvrtečního Summitu dostupného bydlení a stavebního rozvoje. Na konferenci vystoupí zástupci vlády,...

5. března 2026

Politiky čeká na Hradě debata o obraně a bezpečnosti. Vystoupí i prezident

Národní konference Naše bezpečnost není samozřejmost v Míčovně Pražského hradu

Tradiční debata lídrů a představitelů všech parlamentních stran a uskupení bude vrcholem čtvrteční prestižní národní konference Naše bezpečnost není samozřejmost na Pražském hradě. Politici tam...

5. března 2026

Od začátku roku nastalo několik výpadků systémů napojených na registr zbraní

Při zátahu policie zajistila i zbraň typu Flobert. (červenec 2025)

Policie a Digitální informační agentura (DIA) zaznamenaly v lednu a únoru čtyři větší výpadky funkčnosti systémů napojených na Centrální registr zbraní. Centrální registr zbraní od začátku roku...

5. března 2026  6:53

Poslanci rozhodují o vydání Babiše a Okamury ke stíhání, koalice je podrží

Předseda Sněmovny Tomio Okamura a premiér Andrej Babiš se baví na schůzi...

Žádosti o vydání premiéra a předsedy ANO Andreje Babiše a předsedy Sněmovny a SPD Tomia Okamury k trestnímu stíhání projednají na mimořádné schůzi poslanci. Výsledek je předem prakticky jistý. Vládní...

5. března 2026  5:58

OBRAZEM: Pokračuje stavba Terminálu Smíchov. Letos budou hotová dvě nástupiště

Snáz se bude pasažérům cestovat ze Smíchovského nádraží od podzimu, dojde totiž...

Práce na novém dopravním terminálu Praha-Smíchov nezastavují. Dělníci pokračují ve výstavbě dvou nových nástupišť, zprovoznit by se měla na podzim. Stavba je součástí více než pětimiliardové...

5. března 2026  5:11

Zlato jako pojistka v nejisté době. Jak začít s budováním zlaté rezervy a nenapálit se

Ve spolupráci
Investiční zlato od Zlaťáky.cz

Historie finančního světa je v podstatě historií neustálého hledání stability. Zatímco politické režimy, digitální měny a papírové bankovky přicházejí a odcházejí, jeden prvek zůstává v lidské...

5. března 2026

Zubní hygiena psa: Co většina Čechů podceňuje a draze za to platí

Miroslav Valentin se věnuje výcviku a chování psů, zároveň pro ně provozuje...

Zápach z tlamy, žlutý povlak na zubech nebo neochota kousat tvrdé granule nejsou drobnosti, které lze přehlížet. U psů jde často o začátek bolestivého onemocnění dutiny ústní, jehož léčba stojí...

5. března 2026

Nechat kočku doma samotnou celý den je nyní ve Švédsku problém. Zákon hrozí sankcí

Zákon vás za běžný pracovní den s kočkou doma nepotrestá. Mazlíček ale vyžaduje...

Ta zpráva na první pohled vypadá jako jasný hoax. Švédsko zpřísnilo zákony na ochranu domácích mazlíčků a podle nové verze už nikdo nesmí nechat kočku samotnou doma déle než 6 hodin. Pravda je to...

5. března 2026

Motorkář nepřežil střet s autem na D1. Dálnice u Prahy je průjezdná

Nehoda osobního auta a motocyklu na 8. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu....

Na 8. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu došlo k vážné dopravní nehodě osobního auta a motocyklu. Řidič motorky střet nepřežil. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného...

4. března 2026  19:44,  aktualizováno  5. 3.

Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato
Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato

Fermentace dokáže proměnit známé suroviny v chuťově komplexní zážitek. Naše redaktorky proto vyzkoušely dvě salátové zálivky od moravské značky...

Rozumíte tomu správně? Výzva pro páťáky, sedmáky i deváťáky. Zkuste test z češtiny

Premium
ilustrační snímek

„Je to sice trochu dál, zato horší cesta.“ Slavná hláška z filmu Sněženky a machři v češtině dávno zlidověla. Jak jí ale chápat, vždyť na první pohled nedává smysl... Ale dává, je myšlena ironicky a...

5. března 2026

Nepracuje, ale dál bere statisíce. Správa železnic řeší, co s exředitelem Svobodou

Premium
Odvolaný šéf železnic Jiří Svoboda

Manažeři Správy železnic řeší zapeklitý problém: jak se zbavit svého vlastního bývalého ředitele Jiřího Svobody, který byl odvolán z pozice generálního ředitele, ale dál zůstal zaměstnancem, který do...

5. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.