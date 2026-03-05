Od začátku roku nastalo několik výpadků systémů napojených na registr zbraní

Od začátku letošního roku začal platit nový zákon o zbraních a střelivu, který kromě jiného digitalizoval zbrojní oprávnění. Vlastníkům oprávnění pro držení zbraní tak přestaly platit fyzické zbrojní průkazy a lidé se prokazují přes občanské průkazy. Prodejci, provozovatelé střelnic a další subjekty oprávnění kontrolují přes Centrální registr zbraní. Následně pak zákazníkům například podniky mohou prodat střelivo, zbraň či jiné zboží nebo vpustit bez nutného doprovodu na střelnici.
Centrální registr zbraní je v provozu od 1. července 2014. Od září 2021 je podnikatelům umožněn přístup prostřednictvím identity s využitím elektronického občanského průkazu nebo jiných elektronických prostředků. V souvislosti s tím mají lidé podle policie opakovaně problém s přihlášením, za což ale podle ní nese zodpovědnost DIA.
K 1. lednu letošního roku byl registr rozšířen o nové funkcionality. Od začátku roku pak policie zaznamenala více než sedmihodinový výpadek 22. ledna, kdy při nasazování nové verze systému nastala programová chyba, a čtyřhodinový výpadek 19. února, kdy byla narušena síťová infrastruktura, nikoliv ale funkčnost registru.
„Je třeba zdůraznit, že krátkodobá nedostupnost Centrálního registru zbraní sama o sobě neomezuje podnikatelskou činnost subjektů. Podle zákona o zbraních a střelivu je držitel zbrojní licence povinen zapsat údaje do registru nejpozději před předáním a bez zbytečného odkladu po převzetí zbraně nebo střeliva, a v mimořádných odůvodněných případech může zápis provést až do dvou pracovních dnů od převzetí,“ řekla mluvčí policejního prezidia Irena Brodská.
DIA pak od začátku roku zaznamenala dva výpadky Identity občana, kvůli kterým mohly mít podnikatelé problémy ověřit potřebná oprávnění v registru zbraní. První byl 27. ledna a druhý 7. února. Oba trvaly zhruba 40 minut. Mluvčí agentury Jakub Palata sdělil, že zájem o přístup do registru zbraní se první týden po spuštění pohyboval okolo 2800 požadavků, koncem února se počet snížil na zhruba 500 požadavků týdně. Dopad potíží s přihlašováním na činnost obchodníků tak byl podle agentury minimální. „Není to ovšem nemožné a za případné obtíže se omlouváme,“ dodal Palata.
Hlas obchodníků
Například Peter Rácz z obchodu ProArms tvrdí, že problémy jsou poměrné běžné, nejčastěji, téměř denně, je podle něj problém s přihlášením. „Předpokládám, že problém je někde na straně přihlašovací entity. Zpravidla stačí to zkusit znova po pár minutách a funguje to. Větší či delší problém s přihlášením nebo se samotným Centrálním registrem zbraní eviduji jednou dvakrát do měsíce,“ dodal.
Zásadní problémy podle Rácze systémy nezpůsobují. Většina zákazníků je podle něj ochotná případný zápis do centrálního registru provést později a někteří sebou nosí výpis z Portálu občana.
Opačnou zkušenost ale mají například v obchodě Armed, kde kvůli zamezení přístupu do Centrálního registru zbraní nelze ověřit, zda zákazník má zbrojní oprávnění a nelze mu tak zboží vydat. To pak může mít podle zakladatele obchodu Pavla Zendulky také dopad na samotné tržby, přestože ne dramatický.
„Systém není příliš přínosný, a to jak z důvodu zmíněných výpadků, tak z důvodu, že neumožňuje zadávat záznamy o nákupech a prodejích zbraní a zejména střeliva také digitalizovaně. Vše se musí zadávat ručně,“ řekl Zendulka.
Komplikace eviduje také brněnská střelnice Trigger Service, podle jejího manažera Davida Martince ale neměly negativní dopad na tržby nebo na omezování provozu. Výpadky podle něj nikdy nebyly tak dlouhé, aby střelnice nesplnila některé zákonné termíny pro evidence. „Výpadky jsou a nějaké dětské nemoci to má, ale to je asi daň za každou změnu. Spíše digitalizaci vnímám jako přínos a pozitivum pro vedení různých evidencí a vykazování vůči policii. Jinak ekonomicky dopad to nemá,“ dodal Martinec.