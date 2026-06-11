Od příštího roku má mít Česko „nové“ ministerstvo, o němž mluví Havlíček

Ještě loni v létě před volbami do Sněmovny mluvil Havlíček o tom, že má vzniknout zbrusu nové ministerstvo hospodářství. A to tak, že má skončit ministerstvo pro místní rozvoj, které se sloučí s ministerstvem průmyslu a obchodu.
Po volbách do Sněmovny a při jednání o koalici s SPD a Motoristy sobě tuto úvahu šéf ANO a nyní premiér Andrej Babiš uťal a ministerstva pro místní rozvoj se zastal. „My jsme jasně říkali, že pokud budeme mít jednobarevnou vládu, a ne koaliční, tak si umíme představit, že to ministerstvo se rozdělí mezi další resorty. Jelikož nemáme jednobarevnou vládu, je jasné, že to ministerstvo musí fungovat,“ řekl.
Ministerstvo hospodářství nakonec nejspíš přece jen vznikne, ale jen přejmenováním současného ministerstva průmyslu a obchodu.
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Sněmovna o změně stavebního zákona a pozměňovacích návrzích jedná ve druhém čtení na mimořádné schůzi na žádost vládní koalice. Na návrh šéfa poslanců SPD Radima Fialy koalice prosadila, že jednat se o stavebním zákonu může i po 21:00, tedy až do noci, když to bude třeba.
K druhému čtení novely, která má podle vládní koalice urychlit stavební řízení, se poslanci ve čtvrtek vrátili už počtvrté. K novele se sešlo přes 140 pozměňovacích návrhů.
Poslanec za Motoristy sobě Filip Turek už v neděli v CNN Prima News připustil, že už nebude prosazovat svůj pozměňovací návrh, který má zvýšit minimální vzdálenost větrných elektráren od obydlených oblastí z 500 na 900 metrů.
Vládní návrh počítá se zřízením centralizované státní stavební správy místo dnešních stavebních úřadů u měst a obcí, s čímž má problém část opozice. Mezi kritiky patří i organizace na ochranu životního prostředí.
Například podle Hnutí Duha je novela napsaná pro velké developery, likviduje systém ochrany veřejných zájmů a rezignuje na ochranu životního prostředí i občanská práva. Jako příklad uvádí hnutí návrh, aby v zastavitelném území ochranného pásma národních parků nebyl potřeba souhlas orgánu ochrany přírody k povolování staveb, používání chemie, změnám vodního režimu či terénním úpravám.
Přímý přenos jednání Sněmovny