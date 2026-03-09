Pan Michal k očnímu specialistovi přišel kvůli mírnému zhoršení zraku. „Myslel jsem si, že se mi jen zhoršily dioptrie a budu potřebovat silnější brýle. Paní doktorka mi tehdy vysvětlila, že jsem měl přijít mnohem dříve, protože šlo o zelený zákal, který je potřeba řešit včas,“ popsal svou zkušenost.
Z ordinace své oftalmoložky zamířil ke specialistům, kteří se glaukomu věnují. Léky u něj nedokázaly stabilizovat nitrooční tlak, a tak následovala operace. „Věděl jsem, že mě nevyléčí, ale může nemoc zpomalit nebo zastavit a zabránit dalšímu zhoršování zraku,“ říká Michal.
Riziko glaukomu roste zejména s věkem.