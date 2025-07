Muž má po očkování trvalé následky a chce miliony. Vláda změně zákona brání

Změna zákona by lidem usnadnila dosáhnout na odškodnění za trvalé následky po očkování. Vláda se jí ale chystá zabránit.

Server iRozhlas.cz získal dokumenty, kterými se bude kabinet Petra Fialy (ODS) zabývat a z nichž podle něj zmíněný postup vyplývá. „Ministr zdravotnictví sdělil, že považuje za vhodné a potřebné, aby vláda do předmětného řízení vstoupila a navrhla zamítnutí návrhu,“ píše se podle serveru v dokumentu, který by měla vláda projednávat 9. července.

Kauzu znovu otevřel Ústavní soud. Reagoval na Nejvyšší soud, který mu dal podnět, aby klíčové pasáže zákonů zrušil. Podle nich musí žadatelé o náhradu prokazovat, že kvůli očkování utrpěli „zvlášť závažné“ ublížení na zdraví, což jim prakticky brání odškodnění získat.

Případem se Nejvyšší soud začal zabývat kvůli případu muže, jemuž dva týdny po očkování třetí dávkou vakcíny proti covidu v roce 2022 lékaři diagnostikovali zánět srdečního svalu. Po ministerstvu zdravotnictví žádal odškodnění, resort ho však podle serveru odmítl. Obrátil se proto na soudy a usiluje o náhradu ve výši 7,9 milionu korun.

Ústavní soud podle citovaného serveru oslovil ve čtvrtek 19. června vládu, zda má zájem vstoupit do řízení jako vedlejší účastník.

Ministryně spravedlnosti a zároveň předsedkyně Legislativní rady vlády Eva Decroix podle serveru oslovila ministra zdravotnictví Vlastimila Válka. Ten zákony změnit nechce. Podle obou resortů, jak píše iRozhlas.cz, by proto vláda měla do sporu vstoupit.

„S ohledem na výše uvedené se (...) navrhuje, aby vláda uložila ministryni spravedlnosti (…), aby ve spolupráci s (…) ministrem zdravotnictví vypracovala a (…) zaslala Ústavnímu soudu vyjádření, aby (…) předmětný návrh (Nejvyššího soudu) zamítl,“ citoval server materiál mířící na vládu.

Proč oba resorty tento postoj zaujaly, ministerstva nesdělila. „Ministerstvo zdravotnictví v současné chvíli pracuje na analýze a návrhu vyjádření. Aktuálně se nebudeme vyjadřovat,“ řekl pro iRozhlas.cz mluvčí Válkova resortu Ondřej Jakob.

Ani ministerstvo spravedlnosti se k případu nechtělo podrobně vyjadřovat. Podle resortu se argumenty proti návrhu Nejvyššího soudu budou formulovat až poté, co kabinet odsouhlasí vstup do sporu. „V tuto chvíli je tedy nelze sdělit. Navíc by asi měly případně být nejdříve doručeny Ústavnímu soudu a teprve pak veřejně komunikovány,“ sdělil serveru mluvčí ministerstva spravedlnosti Michal Pleskot.