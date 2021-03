Jak naočkujete všechny, když je to teď 30 tisíc denně? ptá se vlády Rakušan

To, že do konce srpna by měli být naočkováni ti, kdo o to budou míst zájem, předpokládá ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Minulý týden, když poslanci začali projednávat informaci vlády o vlády ke strategii očkování a dostupných vakcínách, Blatný ve Sněmovně řekl, že lidé nad 60 let by se měli začít registrovat k očkování proti covidu od dubna. „Do června do České republiky přijde 10,3 milionů dávek pro 5,3 milionů osob, do konce srpna 16 milionů dávek pro 8,5 milionů osob,“ uvedl ministr.

„Jednoznačně říkám, že v současné době není důvod shánět vakcíny, které třeba nejsou registrované z důvodu toho, že bychom měli málo vakcín,“ řekl také poslanců Blatný.