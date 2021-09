Jsme jak před rokem 1989, míní Rajchl. Na režimu nezáleží, opáčil Válek

„Covid roznášejí očkovaní i nenaočkovaní. V Izraeli roste počet případů i hospitalizací navzdory tomu, že je v zemi vysoká proočkovanost,“ upozornil Rajchl, který očkování tvrdě odmítá.



„Kdyby kolega dělal zkoušku z epidemiologie, tak letí i na třetí termín. Stejné nesmysly padaly i v souvislosti s černými neštovicemi. Musíme chránit lidi proti vážnému onemocnění,“ reagoval na jeho slova Válek.

Přesná data z Izraele sice podle svých slov nemá, každý týden ale dostává čerstvé informace z místních fakultních nemocnic. „Očkovaní jsou hospitalizovaní jen minimálně. Průběh nemoci je slabší i u očkovaných, kteří leží na JIPkách,“ dodal.

I z tohoto důvodu se domnívá, že má Česko dostatečnou imunitu. „Měli jsme tu mnoho mrtvých a víc nakažených, proto je společnost více promořená,“ sdělil.

Jak je to s epidemií v Česku Navzdory zvyšujícím se počtům pozitivních na přítomnost koronaviru v těle je epidemická situace spíše příznivá. Většina záchytů je bezpříznakových, což znamená, že lidé nákazu dál spíše nepřenášejí. V nemocnicích je mnoho pacientů s koronavirem rovněž bezpříznakových, což znamená, že příčinou hospitalizace jsou spíše jiné nemoci než covid. Drtivá většina pacientů s koronavirem, kteří zaplňují i JIP, trpí obezitou a jinými přidruženými nemocemi. Jsou skoro bez výjimky v seniorském věku. Zdroj: ÚZIS

Válek na druhou stranu zpochybnil údaje o proočkovanosti. „Je otázkou, zda do těch 65 procent naočkovaných jsou započítaní i cizinci. Číslo podle něj pravděpodobně tvoří jen čeští občané. Ministerstvo na to nedokáže odpovědět,“ kritizoval vládu Válek.

Tlak na neočkované se podle něj bude stupňovat, a to bez ohledu na to, jaký zrovna vládne režim. Sám zatím nevidí důvod pro to, aby bylo očkování povinné.

Kroky současné vlády Rajchl přirovnal k praktikám minulého režimu. „Tuhle hru hrát nechci, je to tady jako před rokem 1989 – buďte hodní a můžete na dovolenou do Jugoslávie. Diskriminovat jednu či druhou skupinu je nepřijatelné,“ oponoval.



Flegr i nadále motivuje k očkování, na jeho důležitost upozornil v pořadu Co Čech, to politik!. „Je potřeba vysvětlovat. Mezi odpůrce očkování podle mě patří ti, kteří tento postoj zaujali z politických důvodů, jiní proto, že chtějí být zajímaví. Spousta lidí se však nenechala naočkovat proto, že o vakcíně moc nevědí, nebo uvěřili dezinformacím,“ dodal biolog.