Očkovací kolotoč se zrychluje: interval se zkracuje, na obzoru je 4. dávka

O zkrácení mezičasu mezi druhou a posilující dávkou vakcín na covid-19 – bez omezení podle věku a rizikovosti – informoval na Twitteru předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek, která to oficiálně potvrdí ve svém doporučení k přeočkování na covid-19.

V pondělí to také potvrdil také premiér Andrej Babiš ve svém pravidelném pořadu Čau lidi. Podle jeho slov bude zkrácení platit od 1. prosince, týkat se však má pouze lidí nad 60 let a chronicky nemocných. Není jasné, kdy se novinka dotkne i dalších věkových kategorií. Podle premiéra by to však mělo být co nejdříve.

Roman Chlíbek @RomanChlibek Česká vakcinologická společnost zítra vydá aktualizaci svého doporučení k přeočkování proti covid-19. Za důležité považujeme přeočkování umožnit dříve než za 6 měsíců,ale také druhou dávku po Janssenu za 2 měsíce. Přeočkování může zvýšit účinnost ochrany zase až k 90%. oblíbit odpovědět

Již před týdnem doporučila Mezioborová skupina pro epidemické situace zkrátit interval mezi druhou a třetí dávkou vakcíny ze stávajících šesti měsíců na pět. Člen této skupiny Zdeněk Hel hovořil dokonce o posilující dávce už po čtyřech měsících.

Nezávislá skupina odborníků MeSES se odvolávala především na pozitivní zkušenosti ze zahraničí, především z Izraele, kde byl tento postup již zaveden. Potvrzují to také odborné studie, které poukazují na klesání účinku vakcín po dvou a jeho zásadní propad po pěti měsících.

„Podle předběžné analýzy českých dat po půlroce klesá účinnost druhé dávky proti covidu u všech vakcín k 60 procentům, po tři čtvrtě roce pod 50 procent,“ napsal v pátek na twitteru Roman Chlíbek.

V případě jednodávkové vakcíny Janssen, která je v poslední době velmi oblíbená a byla podávána například v Praze na hlavním nádraží bez registrace, by přeočkování mělo přijít již po dvou měsících. Odborníci však spíše doporučují přeočkování jedou z mRNA vakcín, které vykazují dlouhodobě lepší výsledky.

Třetí dávka by podle Romana Chlíbka měla zvýšit účinnost ochrany před covidem až o 90 procent. Stejně vidí situaci i kandidát pětikoalice na ministra zdravotnictví Vlastimil Válek. Ten v rozhovoru pro Blesk řekl, že postupně se třetí dávkou budou muset naočkovat všichni, nehledě na věk.

Zároveň zmínil, že není vyloučeno další přeočkování čtvrtou dávkou vakcíny. „Očkování a třetí dávka v každém případě brutálním způsobem chrání proti závažnému průběhu nemoci, snižuje riziko zhruba o 70 procent, že někoho nakazíte,“ dodal Válek.

Otázkou je podle budoucího ministra také to, „jak vše ovlivní nové typy vakcín, které možná budou více cílit na současnou mutaci“.

Kde se bude očkovat?

Plány na přeočkování ale kromě neochoty lidí může zhatit také nedostatečná kapacita. V nedělních Otázkách Václava Moravce o tomto problému hovořil šéf Asociace krajů ČR, hejtman Jihočeského kraje a lékař Martin Kuba.

Eicul @eicul 52 emailů od pacientů od pátku odpoledne. Pokud bych je vyřizovala v pracovní době, nic jiného už nestihnu. Praktici jsou na hraně svých kapacit. Administrativu typu socialka a pracovní lékařství po nás nyní nepožadujte...... oblíbit odpovědět

Podle něho by se do očkovacího procesu měli více zapojit praktičtí lékaři, jejich kapacita je podle prohlášení lékaře a předsedy Sdružení praktických lékařů Martina Šonky, 50 tisíc dávek vakcíny denně. Aktuálně je však takové množství naočkováno za týden.

„Z pěti tisíc praktiků si 2 800 neobjednalo vůbec žádné vakcíny,“ uvedl Martin Kuba. Epidemiolog a bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula dodal, že teoretická kapacita praktických lékařů se nevyužije. Ne všichni prý reflektují názor doktora Šonky a nelze k tomu lékaře nutit.

„Jestli zkrátíte lhůtu ze šesti na pět měsíců, tak vám garantuju, že zase vzniknou obrovské fronty čekající na očkování. Z těch lidí, kterým je nad 65 let si pro třetí dávku přišlo 53 procent lidí, takže je potřeba naočkovat ještě dalších 47 procent,“ upozorňoval Kuba.

„Pokud se to zítra schválí, tak všichni očkovaní od 22. května do 22. června dostanou SMS, ať si přijdou pro třetí dávku. Kam si pro ni půjdou?,“ dodal hejtman Jihočeského kraje, který nedávno znovu otevřel velkokapacitní očkovací centrum na českobudějovickém výstavišti.

Covid pas jen na půl roku

V souvislosti s přeočkováním třetí dávkou, vyzvala Česká lékařská komora (ČLK) vládu ke zkrácení průkazu o bezinfekčnosti osobám očkovaným jen dvěma dávkami na půl roku. Komora souhlasí s aplikací třetí dávky očkování již po pěti měsících a mimo jiné apeluje také na zavedení plošných opatření proti šíření covidu.

Navrhovaný celostátní lockdown by však podle lékařů neměl omezovat očkované nebo lidi, kteří covid prodělali v posledním půl roce. Správnou cestou v boji s koronavirem je podle ČLK „okamžité zavedení povinného očkování pro zdravotníky a pracovníky v sociálních službách”. Totéž doporučují také pro zaměstnance škol.

Ve svém stanovisku představenstvo ČLK také uvádí, že „ČLK podporuje přijetí takových legislativních změn, které v co nejkratší době umožní zavést v ČR povinné očkování proti nemoci Covid-19 pro osoby starší 18 let“.